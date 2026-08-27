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รวบ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เป็นนายหน้าโกงทุจริตสอบท้องถิ่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 12:35 น.

บิ๊กเต่า บุกรวบ นายกเฮง อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เป็นนายหน้าโกงทุจริตสอบท้องถิ่น อ้างวิ่งเต้นได้ หลอกเหยื่อทำสูญ 6.5 แสนบาท

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำกำลังเข้าจับกุม “นายกเฮง” หรือ นาย ประวิทย์ จารุรัชกุล อดีตนายก อบต.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และอดีตผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ข้อหาแอบอ้างตำแหน่งและเรียกรับเงินจากประชาชน เพื่อทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า ถูกนางน. ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยอ้างว่า นายกเฮง มีโควตาพิเศษ และมีศักยภาพสามารถวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้จริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองราย รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท แต่เมื่อผลการคัดเลือกออกมากระทั่งผู้เสียหายสอบไม่ผ่าน และพยายามทวงถามเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด

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จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน ในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 (เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงาน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 175

 

 

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 12:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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