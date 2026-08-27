รวบ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เป็นนายหน้าโกงทุจริตสอบท้องถิ่น
บิ๊กเต่า บุกรวบ นายกเฮง อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เป็นนายหน้าโกงทุจริตสอบท้องถิ่น อ้างวิ่งเต้นได้ หลอกเหยื่อทำสูญ 6.5 แสนบาท
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำกำลังเข้าจับกุม “นายกเฮง” หรือ นาย ประวิทย์ จารุรัชกุล อดีตนายก อบต.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และอดีตผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ข้อหาแอบอ้างตำแหน่งและเรียกรับเงินจากประชาชน เพื่อทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า ถูกนางน. ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยอ้างว่า นายกเฮง มีโควตาพิเศษ และมีศักยภาพสามารถวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้จริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองราย รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท แต่เมื่อผลการคัดเลือกออกมากระทั่งผู้เสียหายสอบไม่ผ่าน และพยายามทวงถามเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน ในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 (เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจเจ้าพนักงาน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 175
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