ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดฟรีทาง Monomax ผู้ชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการแข่งขันได้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัล Monomax Sports ช่อง 29 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Monomax ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ต่างประเทศ: VBTV
สัญญาณถ่ายทอดสดอาจเริ่มก่อนเวลาแข่งขันประมาณ 10-15 นาที แนะนำให้เปิดรอเพื่อติดตามรายชื่อผู้เล่นและการวิเคราะห์ก่อนเกม
ผลงานทีมชาติไทยก่อนเข้ารอบ 8 ทีม
ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม B หลังชนะ 3 นัดรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม พร้อมสถิติชนะ 9 เซตและแพ้เพียงเซตเดียว
ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของไทย
- ชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต
- ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต
- ชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต
ชัยชนะทั้งสามเกมทำให้ไทยมีคะแนนอันดับโลกเพิ่มจาก 189.26 เป็น 199.12 คะแนน ยังคงรั้งอันดับ 17 ของโลก ก่อนลงสนามพบเกาหลีใต้
เกาหลีใต้จบอันดับ 2 กลุ่ม C
เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน จบอันดับ 2 กลุ่ม C ตามหลังญี่ปุ่น
ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของเกาหลีใต้
- ชนะเวียดนาม 3-1 เซต
- แพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซต
- ชนะฮ่องกง 3-1 เซต
เกมล่าสุด เกาหลีใต้เสียเซตแรกให้ฮ่องกง ก่อนกลับมาเอาชนะ 3-1 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 25-15, 25-11 และ 25-18 ยุก ซอยอง ทำคะแนนสูงสุด 22 คะแนน ขณะที่ อี ดาฮยอน ทำเพิ่ม 14 คะแนน รวมถึง 4 แต้มจากการบล็อก
เกาหลีใต้มีจุดแข็งอยู่ที่รูปร่างของผู้เล่น เกมบล็อก โจมตีจากบอลเร็ว ส่วนทีมชาติไทยได้เปรียบด้านความคล่องตัว การเล่นบอลผสม ผลงานที่สม่ำเสมอกว่าในรอบแบ่งกลุ่ม
อันดับโลก ไทย พบ เกาหลีใต้ ไทยชนะเกาหลีใต้ ได้เพิ่มกี่คะแนน
ก่อนเริ่มการแข่งขัน สถานการณ์อันดับโลกของทั้งสองทีมเป็นดังนี้
- ไทย: อันดับ 17 ของโลก มี 199.12 คะแนน
- เกาหลีใต้: อันดับ 28 ของโลก มี 149.98 คะแนน
|ผลการแข่งขันของไทย
|คะแนนเพิ่ม/ลด
|คะแนนสะสมหลังเกม
|ไทยชนะ 3-0 เซต
|+7.25
|206.37
|ไทยชนะ 3-1 เซต
|+4.75
|203.87
|ไทยชนะ 3-2 เซต
|+2.25
|201.37
|ไทยแพ้ 2-3 เซต
|-7.75
|191.37
|ไทยแพ้ 1-3 เซต
|-10.25
|188.87
|ไทยแพ้ 0-3 เซต
|-12.75
|186.37
สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด
ผลงานการพบกัน 5 นัดล่าสุดระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ ไทยชนะ 4 นัด และเกาหลีใต้ชนะ 1 นัด
- ปี 2567 เนชันส์ ลีก: ไทยแพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต
- ปี 2566 โอลิมปิกเกมส์ รอบคัดเลือก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
- ปี 2566 ชิงแชมป์เอเชีย: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
- ปี 2566 เนชันส์ ลีก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
- ปี 2565 ชิงแชมป์โลก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
หากทีมชาติไทยผ่านเกาหลีใต้ได้สำเร็จ จะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันในรอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม 2569
การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีโควตารายการใหญ่เป็นเดิมพัน โดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027
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