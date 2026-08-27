วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 12:09 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 12:09 น.

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดฟรีทาง Monomax ผู้ชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมการแข่งขันได้ผ่านช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัล Monomax Sports ช่อง 29 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Monomax ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ต่างประเทศ: VBTV

สัญญาณถ่ายทอดสดอาจเริ่มก่อนเวลาแข่งขันประมาณ 10-15 นาที แนะนำให้เปิดรอเพื่อติดตามรายชื่อผู้เล่นและการวิเคราะห์ก่อนเกม

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ผลงานทีมชาติไทยก่อนเข้ารอบ 8 ทีม

ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม B หลังชนะ 3 นัดรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม พร้อมสถิติชนะ 9 เซตและแพ้เพียงเซตเดียว

ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของไทย

  • ชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต
  • ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต
  • ชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต

ชัยชนะทั้งสามเกมทำให้ไทยมีคะแนนอันดับโลกเพิ่มจาก 189.26 เป็น 199.12 คะแนน ยังคงรั้งอันดับ 17 ของโลก ก่อนลงสนามพบเกาหลีใต้

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

เกาหลีใต้จบอันดับ 2 กลุ่ม C

เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน จบอันดับ 2 กลุ่ม C ตามหลังญี่ปุ่น

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ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของเกาหลีใต้

  • ชนะเวียดนาม 3-1 เซต
  • แพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซต
  • ชนะฮ่องกง 3-1 เซต

เกมล่าสุด เกาหลีใต้เสียเซตแรกให้ฮ่องกง ก่อนกลับมาเอาชนะ 3-1 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 25-15, 25-11 และ 25-18 ยุก ซอยอง ทำคะแนนสูงสุด 22 คะแนน ขณะที่ อี ดาฮยอน ทำเพิ่ม 14 คะแนน รวมถึง 4 แต้มจากการบล็อก

เกาหลีใต้มีจุดแข็งอยู่ที่รูปร่างของผู้เล่น เกมบล็อก โจมตีจากบอลเร็ว ส่วนทีมชาติไทยได้เปรียบด้านความคล่องตัว การเล่นบอลผสม ผลงานที่สม่ำเสมอกว่าในรอบแบ่งกลุ่ม

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

อันดับโลก ไทย พบ เกาหลีใต้ ไทยชนะเกาหลีใต้ ได้เพิ่มกี่คะแนน

ก่อนเริ่มการแข่งขัน สถานการณ์อันดับโลกของทั้งสองทีมเป็นดังนี้

  • ไทย: อันดับ 17 ของโลก มี 199.12 คะแนน
  • เกาหลีใต้: อันดับ 28 ของโลก มี 149.98 คะแนน
ผลการแข่งขันของไทย คะแนนเพิ่ม/ลด คะแนนสะสมหลังเกม
ไทยชนะ 3-0 เซต +7.25 206.37
ไทยชนะ 3-1 เซต +4.75 203.87
ไทยชนะ 3-2 เซต +2.25 201.37
ไทยแพ้ 2-3 เซต -7.75 191.37
ไทยแพ้ 1-3 เซต -10.25 188.87
ไทยแพ้ 0-3 เซต -12.75 186.37

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด

ผลงานการพบกัน 5 นัดล่าสุดระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ ไทยชนะ 4 นัด และเกาหลีใต้ชนะ 1 นัด

  • ปี 2567 เนชันส์ ลีก: ไทยแพ้เกาหลีใต้ 1-3 เซต
  • ปี 2566 โอลิมปิกเกมส์ รอบคัดเลือก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
  • ปี 2566 ชิงแชมป์เอเชีย: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
  • ปี 2566 เนชันส์ ลีก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต
  • ปี 2565 ชิงแชมป์โลก: ไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต

หากทีมชาติไทยผ่านเกาหลีใต้ได้สำเร็จ จะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันในรอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม 2569

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีโควตารายการใหญ่เป็นเดิมพัน โดยทีมแชมป์จะได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 12:09 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 12:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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