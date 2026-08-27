รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?

รู้แล้ว! เศรษฐีใจบุญ ที่ติดต่อหา แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยค่าใช้จ่ายพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ เป็นถึงนักธุรกิจชื่อดัง และเป็นแฟนคลับ ต้า-ยัต ด้วย
ขณะนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างกำลังจับจ้องประเด็นร้อนวงการยูทูบเบอร์กับข้อพิพาทระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ที่เป็นคดีความกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในเวลาต่อมาทาง ดีเจพล่ากุ้ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“แจ็คแฟนฉัน โทรหาขอเบอร์ต้าร์จากผม บอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจะให้เงินต้าร์ไว้ใช้เรื่องพ่อ หลายตังค์เลย อนุโมทนาบุญด้วยครับ”
ล่าสุด แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านทางรายการ Phutta Talk ว่าใครคือเศรษฐีใจบุญที่ติดต่อขอช่วยเหลือพ่อของ ต้า เฟ็ดเฟ่ ระบุว่า
“ก็มีโทรศัพท์ พี่กฤษณ์ ศรีชวาลา ก็เป็นพี่ชายที่เคารพแล้วก็น่ารัก ปกติแล้วก็จะมีการพูดคุยกัน แล้วก็แกก็ได้มีการคุยเพราะว่าดูรายการในโหนกระแสกรณีคุณคุณต้า คุณยัต แกก็เป็นแฟนคลับทั้ง 2 คน ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทั้ง 2 คนอยากให้กลับมาดีกันหรืออยากให้เคลียร์กันลงตัว
แต่คีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ แกโทรมาหาผมบอกว่าให้ผมหาเบอร์คุณต้าแล้วโทรไปให้หน่อยว่าเขาอยากดูแลในกรณีส่วนคุณพ่อของคุณต้า
เขาก็บอกว่าถ้าคุณต้าสะดวกมาเจอที่ทองหล่อที่ออฟฟิศแก แล้วก็แกก็จะแบบมีการคุย แล้วก็เหมือนจะมีการมอบเพชรหรืออะไรให้ ผมก็ไม่แน่ใจ ผมก็ทำตามโจทย์ ผมเห็นด้วยกับการที่พี่กฤษณ์ และในส่วนของผมเองก็อยากจะร่วมทำในส่วนตรงนี้ด้วย เพราะว่าพอดูข่าวดูอะไรแล้ว เพิ่งรู้ทางคุณพ่อคุณต้าไม่สบาย ตามที่ได้เห็นข่าว ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ในส่วนทางครอบครัวคุณต้า โทรไปทั้งทางน้องชายคุณต้า และตัวคุณต้าด้วย แต่ก็เหมือนจะยังไม่สะดวกรับสาย ก็ต้องรอดูว่าเขาจะสะดวกช่วงไหน เพราะเราก็ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกมา คงอาจจะยุ่ง ๆ อยู่
จริง ๆ หลายคนก็คงอาจจะเหมือนผมก็คงรอดูทั้งหมดก่อนว่าเป็นยังไง ให้อีกฝ่ายมาอธิบาย มาอะไรก่อน ตอนนี้เราก็มองว่าสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้จบด้วยดีกันทั้งคู่ เพราะทั้งคู่ก็เพื่อนกันมายาวนาน อยากให้ทุกคนเคลียร์กันให้ลงตัวในเรื่องของคุณต้า คุณยัต ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุยกันให้ลงตัวด้วยดีดีกว่า ไม่กล้าพูดอะไรมากเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ดี
จริง ๆ พี่กฤษณ์ ศรีชวาลา ก็คุยกันถึงขั้นว่า เขามีมูลนิธิมูลนิธิที่อยากช่วยเหลือคนป่วย ซึ่งผมก็ยินดี ผมเหมือนก็โชคดีเหมือนกันที่รู้จักผู้ใหญ่ดี ๆ แบบนี้ที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคม เขาไม่ได้อยากจะช่วยเคสที่มีกระแส การเจ็บป่วยสำคัญคนเราถ้ายังมีแรงมีร่างกายที่ครบก็ยังสามารถทำงานได้แต่ในกรณีที่ป่วยแบบเคสที่แบบติดเตียงอะไรแบบนี้ ทางพี่กฤษ ศรีชวาลา เขาก็เล็งเห็นว่าแจ็คน่ามาทำนะในส่วนของมูลนิธินี้ ก่อนให้สัมภาษณ์ผมได้มีการขออนุญาต คุณกฤษณ์ ศรีชวาลา แล้ว”
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อ้างอิงจาก : IG plakung001, รายการ Phutta Talk
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