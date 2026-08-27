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หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:42 น.
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงพริกขี้หนู

ย้อนวันวาน “เบิร์ด ธงไชย” เปิดภาพเบื้องหลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพริกขี้หนู เมื่อ 35 ปีก่อน โชว์ลุคหล่อเท่โดนใจ แฟนคลับแห่คอมเมนต์คิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ

พาแฟนเพลงได้โอกาสย้อนความทรงจำกันอีกครั้ง สำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ นำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลงฮิตระดับตำนานอย่าง “พริกขี้หนู” เมื่อ 35 ปีก่อน มาให้แฟนคลับได้ชมกัน

เบิร์ด ธงไชย แชร์ภาพผ่านอินสตาแกรม birdthongchai เผยให้เห็นบรรยากาศภายในกองถ่ายที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและการทำงานที่สนุกสนาน แฟนคลับหลายคนอาจไม่เคยเห็นภาพเซ็ตนี้มาก่อน โดยเฉพาะลุคของนักร้องคนดังในช่วงเวลานั้นที่มีความหล่อ เท่ และแฝงความแบดบอยเบา ๆ ถือเป็นลุคที่ฮอตมากในยุคนั้น

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นอกจากนี้ บรรยากาศในกองถ่ายยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมงาน นักแสดงร่วม และการจัดฉากที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบสุดจี๊ดจ๊าดตามสไตล์ของเพลงพริกขี้หนู

เบิร์ด ธงไชย เปิดภาพถ่ายเอ็มวีเพลง 35 ปีห่อน
ภาพจาก Instagram : birdthongchai

หลังจากเบิร์ด ธงไชย โพสต์ภาพชุดนี้ออกไป ชาวเน็ตและแฟนเพลงต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมผลงานในอดีตอย่างล้นหลาม แม้เวลาจะผ่านมาแล้วหลายปี แต่เพลงพริกขี้หนูยังคงเป็นผลงานที่หลายคนจดจำได้เป็นอย่างดี แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงความทรงจำที่มีต่อเพลงนี้กันอย่างคึกคัก อาทิ

“ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ (MV) ที่สีสันสดใสมาก”

“น้ำตาจะไหล ดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับ”

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“I love that song till now”

“ฟังกี่ทีก็เพราะ”

“จัดจ้าน จี๊ดจ๊าดสุด ๆ”

“เป็นเพลงที่ผมรักมากมาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้เลยครับ”

“เพลงตั้งแต่จำความได้ บรรยากาศเก่า ๆ นี่ดีจริง”

เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV
ภาพจาก Instagram : birdthongchai

 

เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-2
ภาพจาก Instagram : birdthongchai
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-3
ภาพจาก Instagram : birdthongchai
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-4
ภาพจาก Instagram : birdthongchai
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-5
ภาพจาก Instagram : birdthongchai
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-6
ภาพจาก Instagram : birdthongchai
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV-7
ภาพจาก Instagram : birdthongchai

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:42 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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