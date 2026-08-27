หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก

ย้อนวันวาน “เบิร์ด ธงไชย” เปิดภาพเบื้องหลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงพริกขี้หนู เมื่อ 35 ปีก่อน โชว์ลุคหล่อเท่โดนใจ แฟนคลับแห่คอมเมนต์คิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ
พาแฟนเพลงได้โอกาสย้อนความทรงจำกันอีกครั้ง สำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ นำภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ (MV) เพลงฮิตระดับตำนานอย่าง “พริกขี้หนู” เมื่อ 35 ปีก่อน มาให้แฟนคลับได้ชมกัน
เบิร์ด ธงไชย แชร์ภาพผ่านอินสตาแกรม birdthongchai เผยให้เห็นบรรยากาศภายในกองถ่ายที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและการทำงานที่สนุกสนาน แฟนคลับหลายคนอาจไม่เคยเห็นภาพเซ็ตนี้มาก่อน โดยเฉพาะลุคของนักร้องคนดังในช่วงเวลานั้นที่มีความหล่อ เท่ และแฝงความแบดบอยเบา ๆ ถือเป็นลุคที่ฮอตมากในยุคนั้น
นอกจากนี้ บรรยากาศในกองถ่ายยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมงาน นักแสดงร่วม และการจัดฉากที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบสุดจี๊ดจ๊าดตามสไตล์ของเพลงพริกขี้หนู
หลังจากเบิร์ด ธงไชย โพสต์ภาพชุดนี้ออกไป ชาวเน็ตและแฟนเพลงต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมผลงานในอดีตอย่างล้นหลาม แม้เวลาจะผ่านมาแล้วหลายปี แต่เพลงพริกขี้หนูยังคงเป็นผลงานที่หลายคนจดจำได้เป็นอย่างดี แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงความทรงจำที่มีต่อเพลงนี้กันอย่างคึกคัก อาทิ
“ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ (MV) ที่สีสันสดใสมาก”
“น้ำตาจะไหล ดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับ”
“I love that song till now”
“ฟังกี่ทีก็เพราะ”
“จัดจ้าน จี๊ดจ๊าดสุด ๆ”
“เป็นเพลงที่ผมรักมากมาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้เลยครับ”
“เพลงตั้งแต่จำความได้ บรรยากาศเก่า ๆ นี่ดีจริง”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนวันวาน เบิร์ด ธงไชย ภูมิใจเป็นพนักงานธนาคาร รำลึกชีวิตมนุษย์เงินเดือน
- ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย ใบหน้าสดใส แฟน ๆ แห่ชม ออร่าความหล่อไม่เปลี่ยน
- อาการล่าสุด เบิร์ด ธงไชย หลังแฟนเพลงห่วงหนักพูดไม่ชัด ขอบคุณความห่วงใย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: