รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก
รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก ยกย่องชูผ้าพื้นเมืองภาคใต้ผลักดัน Soft Power สู่สายตาชาวโลก
27 ส.ค. 2569 น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ น้องแพรว น.ส.รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนสาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต
ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศไทยบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent 2026 โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง “Black Hole Sun” จนได้รับ Golden Buzzer จาก Mel B ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Finale) ได้ทันที
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า นอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้ว น้องเนเน่ ยังนำผ้าไทย (ผ้าทอยกเบลอ/ผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามัน) ที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับ ซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (เช่น ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี)
รวมถึงในแถบคาบสมุทรมลายู มาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกง เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลก แสดงให้เห็น Soft power พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริง สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลก
“รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจ ร่วมเชียร์น้องเนเน่ ให้คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (ซีซัน 21) ซึ่งจะกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Finale) วันอังคารที่ 22 กันยายน 2026 และประกาศผลผู้ชนะใน วันพุธที่ 23 กันยายน 2026 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา
ความสำเร็จของน้องเนเน่ ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ของคนไทยทั้งประเทศ ของคนภูเก็ต และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามหาความฝันต่อไป” น.ส.พลอยทะเล กล่าว
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