ข่าวข่าวต่างประเทศ

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 21:01 น.

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย ล่าสุดลาออก แต่กลับไม่ได้รับเงินชดเชย ชาวเน็ตจี้เอาผิดตามกฎหมายแรงงาน

เรื่องราวนี่กำลังเป็นกระแสที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างในประเทศจีน เมื่อมีพนักงานสาวรายหนึ่งออกมาเปิดโปงพฤติกรรมโหดของอดีตหัวหน้างานของเธอ สั่งโทษให้ลุกนั่ง 200 ครั้ง เนื่องจากทำงานไม่สำเร็จตามเป้าที่วางไว้ ส่งผลให้พนักงานสาวรายดังกล่าวต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจาก ภาวะกล้อมเนื้อสลาย และเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลัน โชคดีที่แพทย์ช่วยรักษาได้ทันเวลาจนไม่เกิดภาวะไตวาย

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย-1

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว น.ส.หยาง เนื่องจากร่างกายไม่ไหว เธอได้เรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายรวม 15,000 หยวน (ประมาณ 73,200 บาท) จากผู้จัดการ แต่กลับถูกปฏิเสธและถูกผู้จัดการท้าทายให้เธอไปดำเนินการทางกฎหมาย

โฆษณา

จากนั้น น.ส.หยาง จึงเข้าร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามกฎหมายแรงงานที่มีการรายงานในกรณีดังกล่าว หากนายจ้างดูหมิ่นหรือลงโทษพนักงานทางร่างกาย ผู้รับผิดชอบอาจถูกควบคุมตัวสูงสุด 15 วัน

หลังจากเรื่องราวข้างต้นได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ พนักงานสาวรายนี้ดำเนินคดีผู้จัดการให้ถึงที่สุด ทั้งยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งฝากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เอาไว้ว่า “ไม่มีงานใดสำคัญไปกว่าสุขภาพของตัวเอง”

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : scmp

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย

46 นาที ที่แล้ว
คนงานวิ่นหนีโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบต ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว คนงานวิ่งหนีตาย คลื่นโคลน 50 ฟุตถล่มเนปาล ภัยพิบัติคร่า 270 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องชีวิตล่าสุด &quot;เจนนี่ เจนนิเฟอร์&quot; ลงรูปคู่ &quot;อั๋น ศราวุธ&quot; กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา บันเทิง

ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 27 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย ข่าว

ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงแรมพูลแมน แจงเหตุยกเลิกจัดงานเสวนาผู้นำฝ่ายค้าน หวั่นโยงการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ ข่าว

พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 100 ล้านบาท ให้ รพ.พัทยาปัทมคุณ ข่าว

ชื่นชม! ผู้ใจบุญบริจาค 100 ล้านบาท มอบ รพ.พัทยาปัทมคุณ แห่สาธุบุญใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดังเมกันตีข่าว &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT ข่าวต่างประเทศ

สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริว วชิรวิชญ์ เตรียมลาจอเข้ากรมรับใช้ชาติ 2 พ.ย. 69 ข่าวดารา

นักแสดงหนุ่ม เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ ลาวงการนาน 1 ปี ไม่เสียดายรายได้ ถือว่าคุ้มค่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน บันเทิง

ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น วอลเลย์บอล

ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศเลื่อนจัดคอนเสิร์ต Post Malone ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เปิดช่องทางคืนเงิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง ข่าวการเมือง

ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฝนถล่มตอนกลางประเทศญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอ่วม! พายุฝนถล่มหนัก น้ำท่วม-ดินถล่ม เร่งอพยพ 1.8 แสนชีวิตหนีภัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026 ท่องเที่ยว

เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท บันเทิง

เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนาน ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำป่าถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ดับแล้ว 160 ราย ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุ มวลน้ำถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ซัดนักท่องเที่ยวดับ 160 ชีวิต สูญหายนับร้อย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ตำรวจเร่งล่าตัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงพริกขี้หนู ข่าวดารา

หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ สันนิษฐานถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 21:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องชีวิตล่าสุด &quot;เจนนี่ เจนนิเฟอร์&quot; ลงรูปคู่ &quot;อั๋น ศราวุธ&quot; กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
หวยลาว 27 สิงหาคม 2569

ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 100 ล้านบาท ให้ รพ.พัทยาปัทมคุณ

ชื่นชม! ผู้ใจบุญบริจาค 100 ล้านบาท มอบ รพ.พัทยาปัทมคุณ แห่สาธุบุญใหญ่

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
สื่อดังเมกันตีข่าว &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button