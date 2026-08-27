หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย
หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย ล่าสุดลาออก แต่กลับไม่ได้รับเงินชดเชย ชาวเน็ตจี้เอาผิดตามกฎหมายแรงงาน
เรื่องราวนี่กำลังเป็นกระแสที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างในประเทศจีน เมื่อมีพนักงานสาวรายหนึ่งออกมาเปิดโปงพฤติกรรมโหดของอดีตหัวหน้างานของเธอ สั่งโทษให้ลุกนั่ง 200 ครั้ง เนื่องจากทำงานไม่สำเร็จตามเป้าที่วางไว้ ส่งผลให้พนักงานสาวรายดังกล่าวต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจาก ภาวะกล้อมเนื้อสลาย และเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลัน โชคดีที่แพทย์ช่วยรักษาได้ทันเวลาจนไม่เกิดภาวะไตวาย
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว น.ส.หยาง เนื่องจากร่างกายไม่ไหว เธอได้เรียกร้องเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายรวม 15,000 หยวน (ประมาณ 73,200 บาท) จากผู้จัดการ แต่กลับถูกปฏิเสธและถูกผู้จัดการท้าทายให้เธอไปดำเนินการทางกฎหมาย
จากนั้น น.ส.หยาง จึงเข้าร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามกฎหมายแรงงานที่มีการรายงานในกรณีดังกล่าว หากนายจ้างดูหมิ่นหรือลงโทษพนักงานทางร่างกาย ผู้รับผิดชอบอาจถูกควบคุมตัวสูงสุด 15 วัน
หลังจากเรื่องราวข้างต้นได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ พนักงานสาวรายนี้ดำเนินคดีผู้จัดการให้ถึงที่สุด ทั้งยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งฝากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เอาไว้ว่า “ไม่มีงานใดสำคัญไปกว่าสุขภาพของตัวเอง”
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อ้างอิงจาก : scmp
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