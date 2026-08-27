ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

แบงก์ชาติประกาศวันหยุดธนาคารและสถาบันการเงิน ปี 2570 เช็กปฏิทินวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2570 ออกมาอย่างเป็นทางการ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าตลอดทั้งปี
ปฏิทินวันหยุดสถาบันการเงิน ปี 2570
สำหรับปฏิทินวันหยุดประจำปี 2570 มีรายละเอียดแบ่งตามเดือนดังนี้
เดือนมกราคม
- วันพฤหัสบดี 1 : วันขึ้นปีใหม่
- วันศุกร์ 2 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
เดือนมีนาคม
- วันอังคาร 3 : วันมาฆบูชา
เดือนเมษายน
- วันจันทร์ 6 : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
- วันจันทร์ 13 : วันสงกรานต์
- วันอังคาร 14 : วันสงกรานต์
- วันพุธ 15 : วันสงกรานต์
เดือนพฤษภาคม
- วันศุกร์ 1 : วันแรงงานแห่งชาติ
- วันจันทร์ 4 : วันฉัตรมงคล
เดือนมิถุนายน
- วันจันทร์ 1 : ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569)
- วันพุธ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เดือนกรกฎาคม
- วันอังคาร 28 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันพุธ 29 : วันอาสาฬหบูชา
เดือนสิงหาคม
- วันพุธ 12 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
เดือนตุลาคม
- วันอังคาร 13 : วันนวมินทรมหาราช
- วันศุกร์ 16 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- วันศุกร์ 23 : วันปิยมหาราช
เดือนธันวาคม
- วันจันทร์ 7 : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569)
- วันพฤหัสบดี 10 : วันรัฐธรรมนูญ
- วันพฤหัสบดี 31 : วันสิ้นปี
นอกจากวันหยุดปกติตามปฏิทิน ธปท. กำหนดให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหยุดทำการเพิ่มเติมในวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี หากวันไม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทินข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์
ส่วนสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษจีน วันอีฎิ้ลฟิตริ และวันอีฎิ้ลอัดฮา หากไม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทินหรือวันหยุดประจำสัปดาห์เช่นเดียวกัน
ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand
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