การเงินเศรษฐกิจ

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:52 น.
วันหยุดธนาคาร ปี 2570

แบงก์ชาติประกาศวันหยุดธนาคารและสถาบันการเงิน ปี 2570 เช็กปฏิทินวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2570 ออกมาอย่างเป็นทางการ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าตลอดทั้งปี

ปฏิทินวันหยุดสถาบันการเงิน ปี 2570

สำหรับปฏิทินวันหยุดประจำปี 2570 มีรายละเอียดแบ่งตามเดือนดังนี้

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เดือนมกราคม

  • วันพฤหัสบดี 1 : วันขึ้นปีใหม่
  • วันศุกร์ 2 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เดือนมีนาคม

  • วันอังคาร 3 : วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

  • วันจันทร์ 6 : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • วันจันทร์ 13 : วันสงกรานต์
  • วันอังคาร 14 : วันสงกรานต์
  • วันพุธ 15 : วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

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  • วันศุกร์ 1 : วันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ 4 : วันฉัตรมงคล

เดือนมิถุนายน

  • วันจันทร์ 1 : ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569)
  • วันพุธ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

  • วันอังคาร 28 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • วันพุธ 29 : วันอาสาฬหบูชา

เดือนสิงหาคม

  • วันพุธ 12 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

  • วันอังคาร 13 : วันนวมินทรมหาราช
  • วันศุกร์ 16 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • วันศุกร์ 23 : วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม

  • วันจันทร์ 7 : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569)
  • วันพฤหัสบดี 10 : วันรัฐธรรมนูญ
  • วันพฤหัสบดี 31 : วันสิ้นปี

นอกจากวันหยุดปกติตามปฏิทิน ธปท. กำหนดให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหยุดทำการเพิ่มเติมในวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) และวันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี หากวันไม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทินข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ส่วนสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดเพิ่มเติมในวันตรุษจีน วันอีฎิ้ลฟิตริ และวันอีฎิ้ลอัดฮา หากไม่ตรงกับวันหยุดตามปฏิทินหรือวันหยุดประจำสัปดาห์เช่นเดียวกัน

ธปท. ประกาศวันหยุดธนาคารปี 2570
ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:52 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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