เชียงราย เพิ่มความเข้มงวด เจอเฟซอวตารแอบอ้างคนอื่น โพสต์รูปปืน ขู่ยิงครู
นายอำเถอเทิง จ.เชียงราย สั่งเพิ่มความเข้มงวด เจอเฟซอวตารแอบอ้างคนอื่น โพสต์รูปปืน ขู่ยิงครู เบื้องต้นติดตามแล้วยังไม่พบเหตุรุนแรง
นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ทางอำเภอได้รับรายงานกรณีดังกล่าวแล้ว และได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง ฝ่ายปกครอง และคณะครู เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันการนำอาวุธทุกชนิดเข้าไปภายในโรงเรียน
ภายหลังจากที่มีบัญชีเฟซบุ๊กปลอมนำชื่อผู้อื่นมาแอบอ้าง โพสต์ภาพกระสุนปืนและข้อความระบุว่า “อีพวกครู รร เทิง มึงรู้จักกูน้อยไป เอากูไปว่าแบบนั้นแบบนี้ เดี๋ยววันนี้กูจัดให้ จะเอานัดไหนมึงจองไว้ได้เลย คนแบบกู คนจริง” ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าของชื่อได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความหรือภาพดังกล่าว
นายอำเภอเทิงยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุร้ายเกิดขึ้น จึงขอให้ผู้ปกครองและประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขณะที่เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชีดังกล่าวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกล่าวถึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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