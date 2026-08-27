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ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:25 น.
ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน
A woman cries as she searches for relatives missing after flash flooding along the Trishuli River in Nepal's Nuwakot district, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

ประมวลภาพ น้ำท่วมฉับพลัน ชายแดนเนปาลกับทิเบต ดับแล้วอย่างน้อย 160 ราย สูญหายเกือบพัน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 300 คน

กรณีน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบต สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 กวาดหมู่บ้านหลายแห่งหายไป ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 160 ราย สูญหายอีกเกือบพันคน

ตำรวจเนปาลระบุว่ากู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 157 ราย เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ฝั่งจีนรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย และสูญหายกว่า 250 คน

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พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคืออำเภอราสุวาและอำเภอนุวาโกฏของเนปาล รวมถึงเมืองชายแดนซยาบรูเบซี ส่วนฝั่งจีนคืออำเภอจีหรง เขตปกครองตนเองทิเบต

In this photo released by Xinhua News Agency, a muddy river bank with debris is seen near Gyirong Port in southwestern China’s Tibetan Autonomous Region on Wednesday, Aug. 26, 2026. (Xinhua via AP)

หน่วยงานลดความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลระบุว่า ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs ชี้ว่าเกิดการถล่มของหินและน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลกับจีน ห่างจากจุดผ่านแดนราสุวาคาธีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 20 กิโลเมตร จากนั้นมวลน้ำที่เต็มไปด้วยเศษซากไหลลงสู่แม่น้ำเลนเด ผ่านหมู่บ้านติมูเร ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำตริศูลี

เจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าน้ำท่วมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 08.40 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งเป็นเวลาเพียง 3 นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ในฝั่งทิเบตของจีน โดยคาดว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถล่ม

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดแผ่นดินไหวขนาดไม่รุนแรงจึงนำไปสู่น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้

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กระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหายราว 403 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 341 คน

ชาวต่างชาติที่สูญหายประกอบด้วยชาวอินเดีย 142 คน และชาวออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยตำรวจเนปาลระบุว่ามีชาวอเมริกันสูญหาย 54 คน

An injured of a flash flooding recovers in a hospital in Nepal’s Nuwakot district, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

นายอาบี นารายัน กาฟเล โฆษกตำรวจเนปาล ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสูญหายด้วย 28 นาย

พื้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางยอดนิยมสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังเขาไกรลาสและทะเลสาบมานสโรวาร์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู พุทธ เชน และบอน โดยมีผู้แสวงบุญหลายร้อยคนเดินทางมาในช่วงเวลานี้ของทุกปี

การกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากระดับน้ำสูงเกินกว่าที่เฮลิคอปเตอร์จะลงจอดได้ ระบบสื่อสารในพื้นที่ถูกตัดขาด ทั้งสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และไฟฟ้า ทำให้ญาติของผู้ประสบภัยไม่สามารถติดต่อคนในพื้นที่ได้

หนังสือพิมพ์กาฐมาณฑุโพสต์รายงานว่า ทั้งเนปาลและจีนต่างประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องในช่วงแรกหลังเกิดเหตุ โดยกงสุลใหญ่เนปาลประจำนครลาซาระบุว่าทางการทั้งสองฝ่ายไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ประจำการตามแนวชายแดนบางส่วนได้

This photo released by Xinhua News Agency, shows a mudslide-hit area near Gyirong Port in southwestern China’s Tibetan Autonomous Region on Wednesday, Aug. 26, 2026. (Xinhua via AP)

โศกนาฏกรรมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของนายบาเลน ชาห์ นายกรัฐมนตรีเนปาลวัย 36 ปี ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2569 หรือเพียง 5 เดือนก่อนหน้า

เขาเข้าสู่ตำแหน่งหลังการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านการทุจริตและระบบอุปถัมภ์ ซึ่งทำให้พรรคการเมืองเดิมสูญเสียอำนาจ โดยเขาให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปการเมืองและแก้ปัญหาการขาดโอกาสของคนหนุ่มสาว

นายบาเลนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันพุธ ระบุถึงเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโภเตโกสีของอำเภอราสุวา และเรียกร้องความสามัคคีในการรับมือสถานการณ์

ไม่ใช่ครั้งแรกในพื้นที่นี้ แม่น้ำโภเตโกสีมีต้นน้ำอยู่ในทิเบต ไหลลงสู่แม่น้ำตริศูลีของเนปาล ก่อนไหลเข้าสู่อินเดียในชื่อแม่น้ำคันดัก

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เคยเกิดน้ำท่วมในแม่น้ำสายเดียวกันนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สูญหาย 24 คน และสะพานมิตรภาพที่เชื่อมเนปาลกับจีนถูกน้ำพัดหายไป ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการค้าระหว่างสองประเทศนานหลายเดือน

An injured of a flash flooding is brought to a hospital for treatment in Nepal’s Nuwakot district, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

น้ำท่วมครั้งนั้นเกิดจากการระบายของทะเลสาบเหนือธารน้ำแข็งในทิเบต ตามการวิเคราะห์ขององค์กรติดตามสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

ฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มร้ายแรงทั่วภูมิภาคเอเชียใต้เป็นประจำ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในภูมิภาคนี้เกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้น

ที่มา: Al Jazeera, CNN, Bloomberg, The Diplomat, ตำรวจเนปาล, หน่วยงานลดความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาล

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:25 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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