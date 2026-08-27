“ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
“ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงข่าว ตั้งคำถามพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ทายาทเตรียมงัดหลักฐานฟ้องศาลสู้
27 ส.ค. 2569 เวลา 09.20 น. ป้าดา ป้าบัวไข และผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยสรุปข้อพิรุธ หรือเหตุสงสัย อ้างเกี่ยวกับกรณีที่ดินวัดป่าอดุลยารามว่า
1. การตั้งเจ้าอาวาสวัด ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
2. แอบอ้างหรือใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่
3. แอบอ้างหรือใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสในการต่อสู้คดีในศาลหรือไม่
4. เจ้าพนักงานที่ดิน ย่อมทราบเจตนาของผู้จัดการมรดกว่า ไม่มีเจตนาแจ้งเท็จ และตั้งคำถามสงสัยว่า เจ้าอาวาสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แอบซ่อนโฉนดที่ดินไว้ เป็นการยักยอกโฉนดที่ดิน หรือแอบอ้างเป็นเจ้าอาวาสโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดซ้ำใช้ตำแหน่งที่แอบอ้างปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่
กรณีแจ้งร่วมกันบุกรุก ข้อเท็จจริงพบว่า โฉนดที่ดินยังเป็นชื่อของนายเฮียง ไม่มีเจตนาบุกรุก ซึ่งทายาทและคณะขาดเจตนากระทำผิดตั้งแต่ต้น
การสร้างวัดแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 ฉะนั้นทายาทจึงต้องโอนที่ดิน ให้วัดตามที่สร้างวัดแล้วเสร็จในปี 2541 ว่าสร้างเท่าใดจึงต้องโอนให้เท่านั้น แต่หากสร้างได้น้อยกว่า 6 ไร่ ต้องโอนให้ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่กรณีวัดป่าอดุลยารามนี้มิใช่ยกที่ดินให้วัด เพราะปี 2533 ยังไม่มีวัด แต่เป็นการยกที่ให้สร้างวัด และสร้างเสร็จจึงไปโอนให้วัด เท่าจำนวนที่ใช้สร้างวัด ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้สร้างวัด จึงเป็นของทายาท
สุดท้ายผู้จัดการมรดกมีความเห็นดังกล่าวข้างต้น และหากทางวัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านใดไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการมรดกจะพิสูจน์ความจริงในชั้นศาล เพื่อให้ศาลตัดสินต่อไป โดยการไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือไปยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ โดยตรงเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไป
ที่มา: FB/ ดาวแปดแฉก
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