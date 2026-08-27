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ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 12:18 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 12:19 น.
ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

รู้จัก “ไช้” วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผู้ผ่านเส้นทางค้าแข้งกับหลายสโมสร ก่อนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และยิงประตูในนัดชิงอาเซียนคัพ 2026

วันชัย จารุนงคราญ หรือ “ไช้” เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2539 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 29 ปี เป็นนักฟุตบอลชาวไทย ตำแหน่งหลักคือแบ็กซ้าย สามารถขยับขึ้นไปเล่นปีกซ้ายได้ ถนัดเท้าซ้าย มีส่วนสูงประมาณ 178-180 เซนติเมตร ปัจจุบันสวมเสื้อหมายเลข 24 ให้กับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

ประวัติส่วนตัว วันชัย จารุนงคราญ

  • ชื่อเต็ม: วันชัย จารุนงคราญ
  • ชื่อเล่น: ไช้
  • วันเกิด: 18 ธันวาคม 2539
  • อายุ: 29 ปี
  • บ้านเกิด: กรุงเทพมหานคร
  • ส่วนสูง: ประมาณ 178-180 เซนติเมตร
  • เท้าถนัด: ซ้าย
  • ตำแหน่ง: แบ็กซ้าย, ปีกซ้าย
  • สโมสรปัจจุบัน: ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
  • หมายเลขเสื้อ: 24
  • IG: @wanchai_j

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เส้นทางค้าแข้งระดับสโมสร

วันชัยเริ่มต้นฝึกฟุตบอลในระบบเยาวชนของโอสถสภา สระบุรี ระหว่างปี 2555-2557 ก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพกับมหาวิทยาลัยรังสิตในปี 2558

หลังทำผลงานกับมหาวิทยาลัยรังสิต เขาย้ายไปอยู่กับแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล หรือแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ระหว่างปี 2560-2561 และได้รับโอกาสลงแข่งขันในระดับไทยลีกอย่างต่อเนื่อง

ปี 2561 วันชัยย้ายร่วมทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ซึ่งกลายเป็นสโมสรที่เขาอยู่ยาวนานที่สุด อย่างไรก็ตาม ในฤดูกาล 2564/65 เขาถูกปล่อยให้โปลิศ เทโร ยืมตัว เพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้น ก่อนกลับมาเป็นกำลังของทัพแข้งเทพอีกครั้ง

เดือนพฤศจิกายน 2567 วันชัยลงสนามให้ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดครบ 100 นัดในทุกรายการ หลังอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ปี 2561 เขามีส่วนร่วมกับทีมชุดคว้าแชมป์ไดกิ้น ไทยแลนด์ แชมเปียนส์คัพ 2023 และช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2023/24

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ข้อมูลนักเตะล่าสุดระบุว่า วันชัยยังมีสัญญากับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570

เส้นทางกับทีมชาติไทย

วันชัยเคยผ่านการเล่นให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เขามีชื่อร่วมแข่งขันรายการเอ็ม-150 คัพ 2017 และฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2018 ที่ประเทศจีน

โอกาสในทีมชาติไทยชุดใหญ่มาถึงในเดือนพฤศจิกายน 2567 หลังถูกเรียกเข้ามาแทนเควิน ดีรมรัมย์ ก่อนประเดิมสนามในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยเสมอเลบานอน 0-0 วันที่ 14 พฤศจิกายน โดยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 75

สามวันต่อมา วันชัยได้รับโอกาสออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมเสมอ สปป.ลาว 1-1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีมชาติชุดใหญ่

ยิงประตูในนัดชิงอาเซียนคัพ 2026

ศึกอาเซียนคัพ 2026 ได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเกมรอบชิงชนะเลิศ นัดที่สอง พบเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

นาทีที่ 85 วันชัยยิงประตูให้ไทยขึ้นนำ 2-1 ต่อลมหายใจในการลุ้นกลับเข้าสู่เกม ก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เขาพยายามสกัดลูกเปิดของเวียดนาม แต่บอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง ทำให้เกมจบลงด้วยผลเสมอ 2-2 และไทยแพ้ด้วยสกอร์รวม 2-4 คว้ารองแชมป์อาเซียนคัพ 2026

ภาพจาก: IG wanchai_j

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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