เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1
เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1 เพจดังเผยเกิดอุบัติเหตุบ่อย วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการ
27 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันเดียวกัน บริเวณทางม้าลายใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์ 36 หน้าโรงพยาบาลบางปะกอก 1 ขณะที่หญิงรายหนึ่งกำลังเดินข้ามทางม้าลายจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมกับมีผู้คนจากฝั่งตรงข้ามกำลังข้ามถนนในเวลาเดียวกัน
จากคลิปเผยให้เห็นว่า หญิงที่มาจากฝั่งตรงข้ามได้ยกมือขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณขอให้รถหยุด แต่ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมาโดยไม่มีการเบรก พุ่งเข้าชนหญิงรายดังกล่าวที่กำลังข้ามสวนมาอย่างจัง จนทั้งคู่ล้มลงกับพื้น
เพจดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า พื้นที่บริเวณนี้มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจัดการ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากคลิปดังกล่าวได้มีผู้คนแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “มอเตอร์ไซค์ผิดเต็ม ๆ ครับ” , “เอาตรง ๆ นะคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีเบรคเลย จากในคลิปผมไม่รู้ว่าตามองอะไรอยู่หรือว่าเหม่อ แย่มาก ๆ” , “คนโดนชนเป็นยังไงบ้าง นิ่งไปเลย อายุเยอะโดนแบบนี้หนักมากแน่ ๆ”
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