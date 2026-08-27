ข่าวดาราบันเทิง

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:22 น.
เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 2 วันก่อน คนบันเทิง-แฟนคลับร่วมอาลัย

ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับ เอมมี่ มรกต นักแสดงนางแบบและมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2004 เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าเธอสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไปตลอดกาลแล้ว โดย เอมมี่ โพสต์แคปชั่นระบุว่า

“My dearest Mummy.. the most beautiful person inside and out..” แปลเป็นไทยได้ว่า “คุณแม่สุดที่รักของฉัน… ผู้หญิงที่งดงามที่สุดทั้งภายในและภายนอก…”

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เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-11

นอกจากนั้น เอมมี่ มรกต ยังได้โพสต์ภาพย้อนความทรงจำของคุณแม่ พร้อมเล่าเรื่องราวคำสอนของคุณแม่ที่หล่อหลอมในเธอและน้องเติบโตมาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจจากคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับที่ได้ทราบข่าวเศร้าครั้งนี้ด้วย

“คุณแม่ของลูก.. ผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุด คนที่เสียสละให้กับผู้อื่นมากที่สุด คุณแม่ที่มีแต่ให้แบบไม่สิ้นสุด อุทิศตนเพื่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และสังคม

ถึงเวลาที่คุณแม่จะได้พักแล้วนะคะ คุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว คุณทำเพื่อคนอื่นมาเยอะมากแล้ว วันนี้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ คุณแม่ยายรอรับคุณแม่อยู่นะคะ

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-5

ลูกกราบแทบเท้าคุณแม่ กราบขอบพระคุณที่เลี้ยงลูกมาอย่างดี ให้ลูกได้เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น ได้มีชีวิตที่มีความสุขสบายและไม่เคยขาดอะไรเลย ลูกทั้งสองจะไม่มีวันลืมพระคุณครั้งนี้ เราภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่และคุณพ่อค่ะ ตั้งแต่เด็กจนโต คุณแม่สั่งสอนทุกเรื่องในการใช้ชีวิต ให้เป็นคนมีธรรมะในใจ ให้รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้อย่าลืมว่าถึงเราจะเป็นเด็กที่เกิดและโตที่ประเทศอังกฤษ แต่เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทย เชื้อสายเป็นคนไทย ปลูกฝังให้รักในความเป็นไทย ควรภูมิใจในการเกิดมาเป็นคนไทย

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เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-6

ตอนเด็ก ๆ คุณแม่บังคับให้ต้องเรียนภาษาไทย ให้อ่านออกเขียนได้ ให้รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีไทย รำไทย เล่นดนตรีไทย ให้บวชชีพราหมณ์ทุกซัมเมอร์ เพื่อให้รู้เรื่องของธรรมะ และเรียนรู้พุทธศาสนา ตอนเด็ก ๆ เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเรียนมากกว่าคนอื่น ทำกิจกรรมเสริมมากกว่าคนอื่น ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่น แต่ในตอนนี้เข้าใจในความหวังดีของคุณแม่ที่หล่อหลอมทุกอย่างเหล่านี้มาเป็นเราในวันนี้

คุณสมบัติและมารยาทบางอย่างที่เงินก็ซื้อไม่ได้ ลูกเข้าใจแล้วค่ะ บุญคุณครั้งนี้ชาตินี้ลูกก็ตอบแทนไม่หมดค่ะ แต่ลูกจะจำคำสอนของคุณแม่ทุกคำและใช้ชีวิตที่เหลือให้คุณแม่ภูมิใจต่อไปต่อ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูก ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อ และหลาน ๆ นะคะ พวกเราดูแลกันได้ค่ะ

ไม่ว่าจะกี่ 10 ชาติ 100 ชาติ 1000 ชาติ ลูกก็จะขอเกิดมาเป็นลูกคุณแม่อีกค่ะ ลูกรักคุณแม่สุดหัวใจ.. และจะไม่มีวันไหนที่ลูกไม่คิดถึงคุณแม่ค่ะ ลูกเอมมี่”เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-7 เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-8

ก่อนหน้านี้เพียง 2 วันก่อนคุณแม่จะสิ้นใจอย่างสงบ เอมมี่ มรกต เพิ่งจะโพสต์ภาพขณะเข้าเยี่ยมคุณแม่ถึงข้างเตียงคนไข้ พร้อมระบุข้อความประกอบว่า

“ดวงใจของลูก.. The most strongest woman I know. บินมาอังกฤษ 1 วัน เพื่อมาหาคนพิเศษคนนี้เลย.. คนเก่งของลูก.. ลูกขอบินกลับเมืองไทยไปทำงานที่ต้องรับผิดชอบ แล้วเดี๋ยวลูกบินกลับมาหาใหม่นะคะ คุณแม่ต้องเข้มแข็งนะคะ.. I love you so much my super woman”

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-10 เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-9

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย-1

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-4

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-1

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน-3

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อ้างอิงจาก : IG aimeemorakot

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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