สิ้นตำนาน “ยาโยอิ คุซามะ” ศิลปินล้ำสมัยชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตในวัย 97 ปี
สิ้นตำนาน ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินล้ำสมัยชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวัย 97 ปี เป็นที่รู้จักกับผลงานลายจุด และห้องที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อดัง เสียชีวิตด้วยวัย 97 ปี ที่โรงพยาบาลกรุงโตเกียว เบื้องต้นทางผู้ใกล้ชิดไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
สำหรับ ยาโยอิ คุซามะ นั้นขึ้นชื่อจากสไตล์การศิลปะที่ใช้ลายจุด (Polka Dots) ใช้จุดซ้ำ ๆ ปกคลุมทั้งภาพวาด ประติมากรรม ห้อง และวัตถุต่าง ๆ จนกลายเป็นภาพจำเธอ โดยงานศิลปะของเธอนำเสนอ ทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ จนรู้สึกว่าไม่มีจุดสิ้นสุด เป็นแก่นสำคัญของงานเธอ และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางจิตและภาพหลอนที่เธอเล่าว่ามีมาตั้งแต่ 10 ขวบ จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งแม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชในกรุงโตเกียวมานานหลายสิบปี แต่เธอก็ยังเดินหน้าสร้างผลงานศิลปะใหม่ๆ รวมถึงจัดแสดงงานศิลปะห้องกระจก ซึ่งใช้กระจกและแสง ทำให้เกิดภาพเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
โดยเธอเคยกล่าวว่าเธอรู้สึกซึ้งใจที่เธอมีแฟนคลับมากขนาดนี้ และตั้งเป้าจะทำผลงานใหม่ๆจนกว่าเธอจะหมดความมุ่งมั่น
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