บันเทิง

บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตในไทย บุกราชมังฯ 24-25 เม.ย. 70 เริ่มต้น 2800 บาท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 11:10 น.
บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตที่ไทย 24 - 25 เม.ย. 2570
ภาพจาก Instagram : brunomars

คอนเฟิร์ม! บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ต The Romantic Tour ที่ราชมังคลากีฬาสถาน 24-25 เม.ย. 2570 ราคาเริ่มต้น 2800 บาท เช็กช่องทางและวันกดบัตรที่นี่

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนเพลงชาวไทย ศิลปินระดับโลก บรูโน มาร์ส (Bruno Mars) ประกาศปักหมุดประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันของทัวร์คอนเสิร์ต The Romantic Tour อย่างเป็นทางการ โดยคิวของประเทศไทยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จำนวน 2 รอบการแสดง ในวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2570

ความพิเศษของโชว์ครั้งนี้ บรูโน มาร์ส ได้ชวนเพื่อนศิลปินคนสนิท Anderson .Paak มาร่วมขึ้นเวทีในชื่อ DJ Pee .Wee พร้อมจัดเต็มการแสดงสุดพิเศษจากโปรเจกต์ดูโอ้ Silk Sonic มาให้แฟน ๆ ได้ชมกันแบบสด ๆ

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ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมตอัลบั้มใหม่ล่าสุด The Romantic ถือเป็นการคัมแบ็กอัลบั้มเดี่ยวในรอบเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่อัลบั้ม 24K Magic การันตีความฮิตด้วยเพลง Risk It All, I Just Might และ On My Soul ที่กอดคอกันทะยานติดชาร์ต US Billboard Hot 100 แบบครบทุกเพลงเช็กกำหนดการและช่องทางจำหน่ายบัตร

เช็กกำหนดการและช่องทางจำหน่ายบัตร

ผู้จัดงานกำหนดราคาบัตรเข้าชมไว้หลากหลายราคา เริ่มต้นที่ 2,800 บาท ไปจนถึงราคาสูงสุด 9,300 บาท (ขึ้นอยู่กับโซนและตำแหน่งที่นั่ง) โดยมีกำหนดการเปิดจำหน่ายดังนี้

1. รอบพรีเซลสำหรับแฟนคลับ : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง bit.ly/theromantictourbkk (ต้องสมัครสมาชิกที่ brunomars.com ภายใน 7 ก.ย. 2569 เพื่อรับสิทธิ์)

2. รอบพรีเซล Trip.com : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง https://tr.ee/

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3. รอบพรีเซลไลฟ์ เนชั่น เทโร : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง bit.ly/brunomarsbkk2027

4. รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป : 14 ก.ย. (ตั้งแต่เวลา 12:00 น.) ทาง bit.ly/theromantictourbkk

ผังคอนเสิร์ต บรูโน่ มาร์ส ในไทย

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ก่อนกดบัตร

  • แฟนเพลงต้องสมัครบัญชีและซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ ticketmaster.co.th เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
  • ผู้จัดจะออกบัตรเป็นรูปแบบ Mobile Ticket เท่านั้น (ไม่มีบัตรกระดาษ)
  • จำกัดการซื้อบัตรสูงสุด 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ ในทุกรอบการจำหน่าย
  • บัตร 1 ใบ ต้องระบุ 1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และห้ามใช้ชื่อซ้ำกัน
  • ระบบเปิดให้กดรับคิวล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาจำหน่ายบัตร
  • ข้อจำกัดด้านอายุ : โซนยืนไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชม ส่วนโซนที่นั่งไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีควรมีผู้ปกครองดูแล
  • หากทำบัตรสูญหาย ทางผู้จัดไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ในทุกกรณี รวมถึงอุปกรณ์และโครงสร้างเวทีอาจบดบังมุมมองในบางโซน ซึ่งผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินจากเหตุดังกล่าว
บรูโน่ มาร์ส-2
ภาพจาก Instagram : brunomars
บรูโน่ มาร์ส
ภาพจาก Instagram : brunomars

ข้อมูลจาก : livenationtero

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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