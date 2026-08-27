บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตในไทย บุกราชมังฯ 24-25 เม.ย. 70 เริ่มต้น 2800 บาท
คอนเฟิร์ม! บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ต The Romantic Tour ที่ราชมังคลากีฬาสถาน 24-25 เม.ย. 2570 ราคาเริ่มต้น 2800 บาท เช็กช่องทางและวันกดบัตรที่นี่
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนเพลงชาวไทย ศิลปินระดับโลก บรูโน มาร์ส (Bruno Mars) ประกาศปักหมุดประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันของทัวร์คอนเสิร์ต The Romantic Tour อย่างเป็นทางการ โดยคิวของประเทศไทยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จำนวน 2 รอบการแสดง ในวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2570
ความพิเศษของโชว์ครั้งนี้ บรูโน มาร์ส ได้ชวนเพื่อนศิลปินคนสนิท Anderson .Paak มาร่วมขึ้นเวทีในชื่อ DJ Pee .Wee พร้อมจัดเต็มการแสดงสุดพิเศษจากโปรเจกต์ดูโอ้ Silk Sonic มาให้แฟน ๆ ได้ชมกันแบบสด ๆ
ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมตอัลบั้มใหม่ล่าสุด The Romantic ถือเป็นการคัมแบ็กอัลบั้มเดี่ยวในรอบเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่อัลบั้ม 24K Magic การันตีความฮิตด้วยเพลง Risk It All, I Just Might และ On My Soul ที่กอดคอกันทะยานติดชาร์ต US Billboard Hot 100 แบบครบทุกเพลงเช็กกำหนดการและช่องทางจำหน่ายบัตร
เช็กกำหนดการและช่องทางจำหน่ายบัตร
ผู้จัดงานกำหนดราคาบัตรเข้าชมไว้หลากหลายราคา เริ่มต้นที่ 2,800 บาท ไปจนถึงราคาสูงสุด 9,300 บาท (ขึ้นอยู่กับโซนและตำแหน่งที่นั่ง) โดยมีกำหนดการเปิดจำหน่ายดังนี้
1. รอบพรีเซลสำหรับแฟนคลับ : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง bit.ly/theromantictourbkk (ต้องสมัครสมาชิกที่ brunomars.com ภายใน 7 ก.ย. 2569 เพื่อรับสิทธิ์)
2. รอบพรีเซล Trip.com : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง https://tr.ee/
3. รอบพรีเซลไลฟ์ เนชั่น เทโร : 11 ก.ย. (14:00 น.) – 12 ก.ย. (14:00 น.) ทาง bit.ly/brunomarsbkk2027
4. รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป : 14 ก.ย. (ตั้งแต่เวลา 12:00 น.) ทาง bit.ly/theromantictourbkk
เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ก่อนกดบัตร
- แฟนเพลงต้องสมัครบัญชีและซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ ticketmaster.co.th เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
- ผู้จัดจะออกบัตรเป็นรูปแบบ Mobile Ticket เท่านั้น (ไม่มีบัตรกระดาษ)
- จำกัดการซื้อบัตรสูงสุด 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ ในทุกรอบการจำหน่าย
- บัตร 1 ใบ ต้องระบุ 1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) และห้ามใช้ชื่อซ้ำกัน
- ระบบเปิดให้กดรับคิวล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาจำหน่ายบัตร
- ข้อจำกัดด้านอายุ : โซนยืนไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชม ส่วนโซนที่นั่งไม่แนะนำสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีควรมีผู้ปกครองดูแล
- หากทำบัตรสูญหาย ทางผู้จัดไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ในทุกกรณี รวมถึงอุปกรณ์และโครงสร้างเวทีอาจบดบังมุมมองในบางโซน ซึ่งผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินจากเหตุดังกล่าว
ข้อมูลจาก : livenationtero
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