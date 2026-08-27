โบว์ แวนดา ของขึ้น! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท

โบว์ แวนดา ของขึ้นกลางไลฟ์! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดเดือดถึงคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท ใช้คำพูดไม่เหมาะสม
เกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ทำให้ โบว์ แวนดา ภรรยาสาวของพระเอกผู้ล่วงลับ ปอ ทฤษฎี และเป็นคุณแม่ของ น้องมะลิ ต้องเดือดจัดถึงขั้นฉะกลางไลฟ์กันเลยทีเดียว หลังจากที่มีการติดต่องานมาจากยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งเพื่อต้องการจ้างงาน น้องมะลิ แต่ทีมงานที่ติดต่อเข้ามากลับใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ไร้มารยาท เหมือนมาด้อยค่าลูกสาวแม่โบว์มากกว่าการติดต่องาน
โบว์ แวนดา เล่าเรื่องราวด้วยความโมโหว่า “ตอนนี้มึงจะให้กู 2-3 ล้านกูก็ไม่เอา เราไม่ได้เป็นเพื่อนกัน เราไม่ได้รู้จักกัน มารยาทในการติดต่องานต้องมี ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง หรือไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่ติดต่อมาหรือเปล่า อยากให้แชร์เยอะ ๆ นะ จะได้รู้ว่าเจ้าของประโยคที่ว่างั้นจบไม่เป็นไรครับเกินงบ แล้วไม่พูดอะไรเลย
พอเราดีดจำนวนไป แบบว่าอ่ะ 10 บาทพร้อมถ่ายเลย เราก็แบบงั้นขออีกนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นมูลค่าน้อยกว่าที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ พอป้าดีดไปขออีกนิดได้มั้ยค่ะ เสร็จปั๊บพิมพ์กลับมาเลย งั้นจบไม่เป็นไร คือยังไงจะต้องให้เราง้อเหรอ งั้นจบไม่เป็นไร เออๆเอาตามเรตนั้นก็ได้ค่ะ
เพราะคุณเสียมารยาทตั้งแต่คุณพิมพ์มาแล้วว่า สมมติว่า 10 บาทพร้อมถ่ายเลย คุณเสียมารยาทตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะ โบว์ไม่ได้หิวเงินขนาดนั้น
แล้วการที่มะลิไม่มีงาน หรือโบว์ไม่มีงาน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครติดต่อมา แต่เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เราใช้เรารับ อะไรที่เราไม่ใช้เราไม่รับ หรืออะไรที่เรารู้สึกไม่เหมาะกับสินค้านั้น เราก็ไม่รับ แล้วมันเหมือนกับการดูถูก การด้อยค่ามะลิ ไม่ต้องโยนเงินมา แล้วทำเหมือนว่า โยนมาเท่านี้พร้อมถ่ายเลยครับ ไม่ต้อง”
นอกจากนั้น โบว์ แวนดา ยังได้โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว vanda29 โดยระบุข้อความว่า “งั้นจบ” คือคำพูดที่ใช้ติดต่องานหรือกำลังด้อยค่าคนคะ”
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อ้างอิงจาก : FB เจ๊มอย108 V1
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