ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม ต้อนรับทหารมะกัน 5,000 ชีวิต ขึ้นฝั่งพัทยา
ประกอบการเตรียมพร้อม ต้อนรับทหารมะกัน 5,000 ชีวิต ขึ้นฝั่งพัทยา ขึ้นฝั่งพัทยาเพื่อมาพักผ่อนและเตรียมเสบียง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln มีกำหนดเดินทางมาแวะเทียบท่าทางภาคตะวันออกของประเทศไทยในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ทหารเรือและทหารนาวิกโยธินรวม 5,000 นาย ได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากต้องปฏิบัติภารกิจออกท่องทะเลในภูมิภาคตะวันออกกลางยาวนานถึง 274 วัน นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในเมืองพัทยากำลังจับตาการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐฯ พร้อมเรือร่วมขบวนรวม 3 ลำ ซึ่งมีกำหนดเข้าเยือนท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 2–6 ก.ย. 69 โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการแวะพักเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกาย หลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานาน และไม่ได้เป็นการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับประเทศไทย
ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจับตาว่า การมาเยือนของกองเรือสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ จะช่วยเติมสีสันให้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวอล์กกิ้งสตรีทกลับมาคึกคัก และเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา
ก่อนหน้านี้ นายกเมืองพัทยาประเมินว่า หากกำลังพลใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 1,000–3,000 บาท อาจก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 5–15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น โดยเม็ดเงินจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง ระยะเวลาที่ใช้ในพื้นที่ และพฤติกรรมการใช้จ่าย
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