ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
ตารางวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้มี 2 คู่ ทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดฟรีทาง Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนญี่ปุ่นพบไต้หวัน เวลา 17.30 น.
การแข่งขันทั้งหมด 2 คู่ ไฮไลต์ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์กลุ่ม B พบกับเกาหลีใต้ รองแชมป์กลุ่ม C เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้หยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ทันที
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569
|เวลาไทย
|รอบแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ถ่ายทอดสด
|13.00 น.
|รอบ 8 ทีมสุดท้าย
|ไทย พบ เกาหลีใต้
|Monomax Sports ช่อง 29, Monomax และ VBTV
|17.30 น.
|รอบ 8 ทีมสุดท้าย
|ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน
|Monomax และ VBTV
แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมคู่ไทยพบเกาหลีใต้ได้ฟรีทางโทรทัศน์ดิจิทัล Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนการรับชมผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Monomax อาจต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครแพ็กเกจกีฬาตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
ไทย พบ เกาหลีใต้ ตัดสินตั๋วรอบรองชนะเลิศ
ทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่ม B โดยเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต, อินโดนีเซีย 3-0 เซต และคาซัคสถาน 3-1 เซต
ผลงานดังกล่าวทำให้ไทยมีสถิติชนะ 9 เซต แพ้เพียง 1 เซต ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ด้วยอันดับ 17 ของโลกและคะแนนสะสม 199.12 คะแนน
ด้านเกาหลีใต้จบอันดับ 2 กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแซงเอาชนะฮ่องกง 3-1 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 25-15, 25-11 และ 25-18 โดย ยุก ซอยอง ทำคะแนนสูงสุดให้ทีม 22 คะแนน
โปรแกรมรอบ 8 ทีมที่เหลือ 28 สิงหาคม
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศอีก 2 คู่จะลงสนามวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ดังนี้
|เวลาไทย
|คู่แข่งขัน
|14.00 น.
|อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน
|18.30 น.
|จีน พบ เวียดนาม
ผู้ชนะจากรอบก่อนรองชนะเลิศทั้ง 4 คู่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม ก่อนแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 สิงหาคม 2569
แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมอันดับแรกจะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027
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