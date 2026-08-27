วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:34 น.
วอลเลย์บอลหญิงไทยพบโคลอมเบีย

ตารางวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้มี 2 คู่ ทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดฟรีทาง Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนญี่ปุ่นพบไต้หวัน เวลา 17.30 น.

การแข่งขันทั้งหมด 2 คู่ ไฮไลต์ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์กลุ่ม B พบกับเกาหลีใต้ รองแชมป์กลุ่ม C เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้หยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ทันที

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569

เวลาไทย รอบแข่งขัน คู่แข่งขัน ถ่ายทอดสด
13.00 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไทย พบ เกาหลีใต้ Monomax Sports ช่อง 29, Monomax และ VBTV
17.30 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน Monomax และ VBTV

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมคู่ไทยพบเกาหลีใต้ได้ฟรีทางโทรทัศน์ดิจิทัล Monomax Sports ช่อง 29 ส่วนการรับชมผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Monomax อาจต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครแพ็กเกจกีฬาตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

โฆษณา

ไทย พบ เกาหลีใต้ ตัดสินตั๋วรอบรองชนะเลิศ

ทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่ม B โดยเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซต, อินโดนีเซีย 3-0 เซต และคาซัคสถาน 3-1 เซต

ผลงานดังกล่าวทำให้ไทยมีสถิติชนะ 9 เซต แพ้เพียง 1 เซต ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ด้วยอันดับ 17 ของโลกและคะแนนสะสม 199.12 คะแนน

ด้านเกาหลีใต้จบอันดับ 2 กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน เกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแซงเอาชนะฮ่องกง 3-1 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 25-15, 25-11 และ 25-18 โดย ยุก ซอยอง ทำคะแนนสูงสุดให้ทีม 22 คะแนน

โปรแกรมรอบ 8 ทีมที่เหลือ 28 สิงหาคม

การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศอีก 2 คู่จะลงสนามวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ดังนี้

โฆษณา
เวลาไทย คู่แข่งขัน
14.00 น. อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน
18.30 น. จีน พบ เวียดนาม

ผู้ชนะจากรอบก่อนรองชนะเลิศทั้ง 4 คู่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม ก่อนแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 สิงหาคม 2569

แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมอันดับแรกจะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

16 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

24 นาที ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร ปี 2570 เศรษฐกิจ

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

42 นาที ที่แล้ว
เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง ท่องเที่ยว

เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งเบรก สอบแข่งขันเด็กอนุบาล ห้ามใช้ระบบแพ้ชนะ หรือจัดอันดับเป็นอันขาด

56 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก

56 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงราย เพิ่มความเข้มงวด เจอเฟซอวตารแอบอ้างคนอื่น โพสต์รูปปืน ขู่ยิงครู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป้าดา&quot; ควง &quot;ป้าบัวไข&quot; เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

“ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน บันเทิง

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตที่ไทย 24 - 25 เม.ย. 2570 บันเทิง

บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตในไทย บุกราชมังฯ 24-25 เม.ย. 70 เริ่มต้น 2800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินระดับตำนานชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว ในวัย 97 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1 ข่าว

เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน “ยาโยอิ คุซามะ” ศิลปินล้ำสมัยชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตในวัย 97 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ แวนดา ของขึ้น! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท บันเทิง

โบว์ แวนดา ของขึ้น! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม ต้อนรับทหารมะกัน 5,000 ชีวิต ขึ้นฝั่งพัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนาย ยัต ชัยโสโร ถามหลักฐานการซื้อหุ้นจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ ข่าว

ทนาย ยัต ชัยโสโร ทวงหลักฐานคู่กรณี อ้างมีหุ้นในบริษัท เหน็บ “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายไข่มุก ขอบคุณทุกคำชม เผย “ต้า” กลับมาสู้แล้ว วอนอย่าโจมตีทนายทุกฝ่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับแล้ว น.ร.หญิง โพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนท่าบ่อ แค่หยอกล้อ ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทยพบโคลอมเบีย วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล เปิดความหมายชุดคว้าโกลเดนบัดเซอร์ AGT ข่าว

ดีเทลชุด เนเน่ รอยัล หยิบ ‘ผ้าดุจดาว’ ผสมแฟชั่นสากล ภูมิใจโชว์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป๋าเต็ด” โพสต์หลังมีชาวเน็ตบอกไม่อิน “เนเน่” ผิดกาลเทศะ ชี้คนเราเห็นต่างได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
วันหยุดธนาคาร ปี 2570

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569

รัฐบาลสั่งเบรก สอบแข่งขันเด็กอนุบาล ห้ามใช้ระบบแพ้ชนะ หรือจัดอันดับเป็นอันขาด

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button