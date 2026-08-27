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ทนาย ยัต ชัยโสโร ทวงหลักฐานคู่กรณี อ้างมีหุ้นในบริษัท เหน็บ “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:31 น.
ทนาย ยัต ชัยโสโร ถามหลักฐานการซื้อหุ้นจาก ต้า เฟ็ดเฟ่

ทนาย ยัต ชัยโสโร ถามหาหลักฐานจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ อ้างมีหุ้นในบริษัทเอกสารการซื้ออยู่ไหน? ทิ้งท้ายแรง “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับยัตและภรรยา เตรียมเอกสารและหลักฐานเรื่องทรัพย์สินและการโอนหุ้นต่าง ๆ มาชี้แจงในรายการโหนกระแสวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ หลัง ต้า เฟ็ดเฟ่ พร้อมทนายความไข่มุก ยืนยันไม่เคยเซ็นโอนหุ้น ตามที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้

ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์อัปเดตความคืบหน้าว่า ศาลมีนบุรีไกล่เกลี่ยคดีแรกสำเร็จ โดยคู่กรณีถอนฟ้องเรื่องการเข้าเพจเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตาม 2 หมื่นคน ซึ่งเป็นอีเมลของต้า ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องไปครอบครองเป็นของบริษัท

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ฝั่ง ทนายอาร์ม ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ถามหาเอกสารหลักฐานการซื้อหุ้นจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ ที่เคยอ้างว่าเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อมทิ้งท้ายว่า “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”

ทนาย ยัต ถามหาหลักฐาน ต้า อ้างมีหุ้นในบริษัท
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนาย ยัต ถามหาหลักฐาน ต้า เฟ็ดเฟ่ อ้างมีหุ้นในบริษัท
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

ยัต ชัยโสโร และ ต้า เฟ็ดเฟ่

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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