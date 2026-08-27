ทนาย ยัต ชัยโสโร ทวงหลักฐานคู่กรณี อ้างมีหุ้นในบริษัท เหน็บ “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”
ทนาย ยัต ชัยโสโร ถามหาหลักฐานจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ อ้างมีหุ้นในบริษัทเอกสารการซื้ออยู่ไหน? ทิ้งท้ายแรง “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับยัตและภรรยา เตรียมเอกสารและหลักฐานเรื่องทรัพย์สินและการโอนหุ้นต่าง ๆ มาชี้แจงในรายการโหนกระแสวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ หลัง ต้า เฟ็ดเฟ่ พร้อมทนายความไข่มุก ยืนยันไม่เคยเซ็นโอนหุ้น ตามที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์อัปเดตความคืบหน้าว่า ศาลมีนบุรีไกล่เกลี่ยคดีแรกสำเร็จ โดยคู่กรณีถอนฟ้องเรื่องการเข้าเพจเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตาม 2 หมื่นคน ซึ่งเป็นอีเมลของต้า ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องไปครอบครองเป็นของบริษัท
ฝั่ง ทนายอาร์ม ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ถามหาเอกสารหลักฐานการซื้อหุ้นจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ ที่เคยอ้างว่าเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อมทิ้งท้ายว่า “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”
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