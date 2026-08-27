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จับแล้ว น.ร.หญิง โพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนท่าบ่อ แค่หยอกล้อ ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:04 น.

จับแล้ว น.ร.หญิง ระดับใช้มัธยมปลาย ใช้ ChatGPT สร้างรูป โพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนท่าบ่อ แค่หยอกล้อ ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่

นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอท่าบ่อ, พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ, นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ, พ.ต.ท.ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม รอง ผกก.สส.สภ.ท่าบ่อ ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลง จับกุมนักเรียนหญิงหลังส่งข้อความขู่กราดยิง ในโรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ได้มีผู้ใช้บัญชีในกลุ่ม LINE OpenChat ส่งข้อความในลักษณะข่มขู่สร้างสถานการณ์ ความว่า “อยากได้ไรลั่นๆ มั้ยวัยรุ่น”, “เริ่มอาคารไหนดีครับ พิกัดอาคาร 6” พร้อมแนบภาพถ่ายอาวุธปืนพกสั้นสีดำวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียน และส่งข้อความเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่า “พี่ตลก”, “ขำ ๆ”, “เล่น” และ “ก่อนเที่ยง เจอไรมั่น ๆ” จนสร้างความวิตกกังวลให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองนั้น

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ผกก.สภ.ท่าบ่อ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการเร่งด่วนมอบหมายให้ พ.ต.ท.ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม รอง ผกก.สส.สภ.ท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดอย่างเร่งด่วน โดยได้ประสานความร่วมมือใกล้ชิดกับคณะครูโรงเรียนท่าบ่อ เพื่อตรวจสอบประวัตินักเรียนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

จนกระทั่งวันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. จากแนวทางการสืบสวนพบเบาะแสสำคัญชี้ไปยัง น.ส.เอ (นามสมมุติ) นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ชุดสืบสวนจึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังบ้านพักของ น.ส.เอ

จากการสอบถาม น.ส.เอ ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความและรูปภาพดังกล่าวจริงในกลุ่ม LINE OpenChat ชื่อ “เมคเฟรนเด็กท่าบ่อ” (มีสมาชิก 144 คน ซึ่งตนเป็นแอดมินผู้ดูแลระบบ) โดยใช้ชื่อแสดงตนในบัญชีว่า “กิเลสแห่งกรรม” จากการตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของ น.ส.เอ พบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องตรงกันกับที่ได้รับสารภาพจริง

น.ส.เอ ยังให้การเพิ่มเติมว่า ทำไปเพราะความคึกคะนองและต้องการหยอกล้อเล่นกันภายในกลุ่มไลน์ Open Chat เท่านั้น ไม่มีเจตนาที่จะก่อเหตุจริงแต่อย่างใด ภาพอาวุธปืนพกสั้นที่ปรากฏในภาพ ไม่ใช่อาวุธปืนจริง แต่เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยี AI ผ่านแอปพลิเคชัน ChatGPT

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นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอท่าบ่อ, นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ และ พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ ได้พูดคุยกับ น.ส.เอ พร้อมผู้ปกครอง (บิดา) แล้ว การโพสต์ข้อความดังกล่าว ไม่มีเหตุจูงใจอื่นใด นอกจากต้องการหยอกล้อเล่น และไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ โดยส่วนตัวไม่มีปัญหา กับบุคคลใด ครอบครัวมีความอบอุ่นดี และรับว่าจะไม่กระทำการดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้อีก จึงได้ทำการสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมจัดทำประวัติในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้

ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน เด็ก และเยาวชน การโพสต์ข้อความหรือภาพในลักษณะข่มขู่ สร้างความตื่นตกใจ หรือสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน แม้จะทำไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพื่อความสนุกสนาน ถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอยืนยันว่า หากมีกรณีในลักษณะเช่นนี้จะสืบสวนหาตัวผู้กระทำการดังกล่าว ให้จงได้ทุกราย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:04 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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