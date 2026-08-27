ทนายไข่มุก ขอบคุณทุกคำชม เผย “ต้า” กลับมาสู้แล้ว วอนอย่าโจมตีทนายทุกฝ่าย
ทนายไข่มุก อัปเดต หลังเจรจาไกล่เกลี่ยหลายชั่วโมง ขอบคุณทุกคำชม เผย “ต้า” กลับมาสู้แล้ว วอนอย่าโจมตีทนายทุกฝ่าย
จากกรณีที่ “ต้า เฟ็ดเฟ่” พร้อมกับทนายไข่มุกเปิดเผยเรื่องราวในรายการ โหนกระแส หลังแตกหักกับ “ยัต ชัยโสโร” อดีตเพื่อนสนิท และถูกยัตฟ้องทั้ง 2 คดีได้แก่ คดีละเมิดลิขสิทธิ์และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้าน
ล่าสุด ทนายไข่มุกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกท่านมากนะคะ คดีเมื่อวานกว่าจะไกล่เกลี่ยเสร็จก็เกือบ 5 โมงเย็น พลิกไปพลิกมาหลายรอบ แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ค่ะ เป็นการไกล่เกลี่ยที่เดินเข้าออกห้องพิจารณามากครั้งที่สุด ส่วนคำถามที่ทุกคนสนใจมากที่สุดว่า “วันนี้พี่ต้าร์กลับมาสู้หรือยัง?” คำตอบคือ พี่เขากลับมาสู้แล้วค่ะ
มุกก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ทำงานก็เพราะเงินค่ะ มีพูดไม่เพราะบ้าง มีวีนบ้าง มีพอใจ ไม่พอใจ เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ขอบพระคุณสำหรับทุกคำชมนะคะ แต่ไม่ต้องชมว่าทนายไข่มุกเป็นคนดี พูดดีมากค่ะ
ซึ่งมุกก็เคยมีพูดไม่ดี พูดไม่เพราะ สู้มือบ่อยๆเหมือนกัน และทำงานเพราะเงินค่ะ เป็นคนปกติเลย เพราะบางวันตั้งใจอยากสลิ้งแตกก็มีค่ะ พอเจอคนชมแล้วไปไม่เป็น คืนนั้นนอนตี 5 ตกใจชมเยอะ เครียด และก่อนรับก็เครียด แค่คิดว่าเคสนี้มันซ่อนดาบก่อนรับคดี
1. กระแสสังคม เขาไม่มีใครอยู่ข้างเลย ตอนนั้นพี่ต้าโดนโจมตี ทางลบหนักมาก เแต่เราจะคุยกับพี่ต้ารู้เรื่องมั้ยนะ รู้จักชื่อเสียงแต่คลิปที่ต้องดูบีบใจมาก เอาปืนเพ้นบอลยิงกัน ทำกับข้าวผสมส่วนผสม ลับ เกมส์แปลก ๆ โกน… 55555
2. ต้องทำเพราะมันมี 2 ดาบที่ยังไม่ได้ถูกใช้ ดาบแห่งความยุติธรรม และดาบแห่งความถูกต้องค่ะ
เรื่องสุดท้ายที่มุกอยากฝากพี่ๆที่เคารพทุกท่าน มุกเข้าใจทนายของทุกฝ่ายนะคะ ไม่อยากให้ไปว่าหรือโจมตีทนายฝ่ายไหน เพราะพี่ ๆ ทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ”
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