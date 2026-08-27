บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:11 น.
ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง “ออย วิภาดา” ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว เล่าเสียงสั่น “คิดสั้นมาแล้ว” เตรียมปิดตำนานในวงการกว่า 22 ปี

ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อนักข่าวสาวช่องดัง “ออย วิภาดา” ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่องติ๊กต็อกส่วนตัว @oilarin พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาล่าสุดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอเพิ่งถูกทางช่องประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง (Lay off) แบบกะทันหัน ซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่เคยคิดหรือเตรียมใจมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้

ออย วิภาดา เล่าว่า “ในโลกโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องการให้เกาะงานให้ดี คนที่มีงานประจำเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีพนักงานหลายบริษัทถูกเลย์ออฟ และถูกจ้างให้ออกจากงาน หลาย ๆ คนเจอกันก็ประสบปัญหากันหนักหน่วงเหมือนกัน และหนึ่งในนั้นเป็นออยค่ะ

โฆษณา

ชีวิตนักข่าวตั้งแต่ทำงานมาปี 47 ถึงปัจจุบันไม่เคยเจอแบบนี้ พูดแล้วจะร้องไห้ ที่ทำงานผ่านมาได้หลายที่ที่เกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกัน เพราะผลงานออยคุ้มกะลาหัว แต่ในวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับตัวเอง ต่อไปอาจจะปิดตำนาน ออยนักข่าว วิภาดานักข่าว ออยจอยข่าวอาจจะไม่มี หรือยังไงยังไม่รู้ ยังไปไม่เป็นเลยค่ะ

บอกตรง ๆ ว่าคิดสั้นมาแล้ว เพราะในวัย 40+ ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ แล้วความรู้สึกข้างในใจมีเป็นหมื่นล้านคำอยากจะพูดถึงคนที่เซ็นชื่อให้ออยอยู่ในกลุ่มนี้ เดี๋ยวเราไปทำหนักสือรับสภาพการเลิกจ้างกันค่ะ ส่งกำลังใจทุกคนนะคะ”

ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว-1

แฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจ แฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจ-1 แฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจ-2 แฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจ-3

@oilarin

ในวันที่ถูกเลิกจ้าง #ความยุติธรรมออยนักข่าวโง่#ภาระส่งลูกเรียน #นักข่าวตกงาน

โฆษณา

♬ เสียงต้นฉบับ – Wipada Nimthong _NewsCH8 – Wipada Nimthong _NewsCH8

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok Wipada Nimthong _NewsCH8

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

12 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

21 นาที ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร ปี 2570 เศรษฐกิจ

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

39 นาที ที่แล้ว
เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง ท่องเที่ยว

เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งเบรก สอบแข่งขันเด็กอนุบาล ห้ามใช้ระบบแพ้ชนะ หรือจัดอันดับเป็นอันขาด

52 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก

52 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงราย เพิ่มความเข้มงวด เจอเฟซอวตารแอบอ้างคนอื่น โพสต์รูปปืน ขู่ยิงครู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป้าดา&quot; ควง &quot;ป้าบัวไข&quot; เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

“ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน บันเทิง

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตที่ไทย 24 - 25 เม.ย. 2570 บันเทิง

บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตในไทย บุกราชมังฯ 24-25 เม.ย. 70 เริ่มต้น 2800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินระดับตำนานชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว ในวัย 97 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1 ข่าว

เอาอีกแล้ว! มอไซค์ซิ่งชน หญิงข้ามทางม้าลายกระเด็น หน้า รพ.บางปะกอก 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน “ยาโยอิ คุซามะ” ศิลปินล้ำสมัยชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตในวัย 97 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบว์ แวนดา ของขึ้น! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท บันเทิง

โบว์ แวนดา ของขึ้น! หลัง น้องมะลิ ถูกด้อยค่า ฟาดคนดีลงานยาสีฟันยี่ห้อดัง ไร้มารยาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม ต้อนรับทหารมะกัน 5,000 ชีวิต ขึ้นฝั่งพัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนาย ยัต ชัยโสโร ถามหลักฐานการซื้อหุ้นจาก ต้า เฟ็ดเฟ่ ข่าว

ทนาย ยัต ชัยโสโร ทวงหลักฐานคู่กรณี อ้างมีหุ้นในบริษัท เหน็บ “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายไข่มุก ขอบคุณทุกคำชม เผย “ต้า” กลับมาสู้แล้ว วอนอย่าโจมตีทนายทุกฝ่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับแล้ว น.ร.หญิง โพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนท่าบ่อ แค่หยอกล้อ ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทยพบโคลอมเบีย วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 27 สิงหาคม 2569 ไทย พบ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล เปิดความหมายชุดคว้าโกลเดนบัดเซอร์ AGT ข่าว

ดีเทลชุด เนเน่ รอยัล หยิบ ‘ผ้าดุจดาว’ ผสมแฟชั่นสากล ภูมิใจโชว์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ป๋าเต็ด” โพสต์หลังมีชาวเน็ตบอกไม่อิน “เนเน่” ผิดกาลเทศะ ชี้คนเราเห็นต่างได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 10:11 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
วันหยุดธนาคาร ปี 2570

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button