ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
ส่งกำลังใจ! นักข่าวสาวช่องดัง “ออย วิภาดา” ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ช็อกหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัว เล่าเสียงสั่น “คิดสั้นมาแล้ว” เตรียมปิดตำนานในวงการกว่า 22 ปี
ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อนักข่าวสาวช่องดัง “ออย วิภาดา” ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่องติ๊กต็อกส่วนตัว @oilarin พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาล่าสุดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอเพิ่งถูกทางช่องประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง (Lay off) แบบกะทันหัน ซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่เคยคิดหรือเตรียมใจมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้
ออย วิภาดา เล่าว่า “ในโลกโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องการให้เกาะงานให้ดี คนที่มีงานประจำเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีพนักงานหลายบริษัทถูกเลย์ออฟ และถูกจ้างให้ออกจากงาน หลาย ๆ คนเจอกันก็ประสบปัญหากันหนักหน่วงเหมือนกัน และหนึ่งในนั้นเป็นออยค่ะ
ชีวิตนักข่าวตั้งแต่ทำงานมาปี 47 ถึงปัจจุบันไม่เคยเจอแบบนี้ พูดแล้วจะร้องไห้ ที่ทำงานผ่านมาได้หลายที่ที่เกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกัน เพราะผลงานออยคุ้มกะลาหัว แต่ในวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับตัวเอง ต่อไปอาจจะปิดตำนาน ออยนักข่าว วิภาดานักข่าว ออยจอยข่าวอาจจะไม่มี หรือยังไงยังไม่รู้ ยังไปไม่เป็นเลยค่ะ
บอกตรง ๆ ว่าคิดสั้นมาแล้ว เพราะในวัย 40+ ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ แล้วความรู้สึกข้างในใจมีเป็นหมื่นล้านคำอยากจะพูดถึงคนที่เซ็นชื่อให้ออยอยู่ในกลุ่มนี้ เดี๋ยวเราไปทำหนักสือรับสภาพการเลิกจ้างกันค่ะ ส่งกำลังใจทุกคนนะคะ”
@oilarin
ในวันที่ถูกเลิกจ้าง #ความยุติธรรมออยนักข่าวโง่#ภาระส่งลูกเรียน #นักข่าวตกงานโฆษณา
♬ เสียงต้นฉบับ – Wipada Nimthong _NewsCH8 – Wipada Nimthong _NewsCH8
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อ้างอิงจาก : TikTok Wipada Nimthong _NewsCH8
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