“ป๋าเต็ด” โพสต์หลังมีชาวเน็ตบอกไม่อิน “เนเน่” ผิดกาลเทศะ ชี้คนเราเห็นต่างได้
ป๋าเต็ด โพสต์หลังมีชาวเน็ตบอกไม่อิน เนเน่ รอยัล ชี้คนเราเห็นต่างได้ ถ้าต้องโพสต์เกริ่นแบบนี้ แปลว่าลึกๆรู้ว่าผิดกาลเทศะ ยังไม่ต้องพูดก็ได้
จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันทีภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ สร้างความดีใจให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมีคอมเม้นท์จากชาวเน็ตบางส่วนที่บอกว่าไม่อินนั้น
ล่าสุด ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม คนในวงการบันเทิงชื่อดังได้ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เวลาผมเห็นอะไรแบบนี้
– มีผมคนเดียวหรือเปล่าครับที่….
– อย่าทัวร์ลงนะครับ แต่ผมว่า …
– ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่า …
ผมจะรู้สึกว่า จะพูดอะไร จะแทงสวน จะเห็นต่าง พูดไปเลย อธิบายให้เข้าใจ อย่างสุภาพ มีกาลเทศะอย่างปัญญาชน แย้งกันที่ความคิด ไม่โจมตีที่บุคคล คนเราเห็นต่างกันได้ เมื่อได้แสดงความเห็นแล้วแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างจากคนอื่น เพราะอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็น ไม่ต้องออกตัว
เพราะเมื่อไหร่ที่เราต้องออกตัว ต้องเกริ่นอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ว่า ลึกๆแล้ว เราก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้”
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