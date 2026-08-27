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ดีเทลชุด เนเน่ รอยัล หยิบ ‘ผ้าดุจดาว’ ผสมแฟชั่นสากล ภูมิใจโชว์ความเป็นไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 09:55 น.
เนเน่ รอยัล เปิดความหมายชุดคว้าโกลเดนบัดเซอร์ AGT

เบื้องหลังชุด “เนเน่ รอยัล” คว้าโกลเดนบัดเซอร์ AGT ผสมผสานผ้าท้องถิ่นกับแฟชั่นสากล โชว์ให้โลกได้เห็นความเป็นไทย ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่สายตาคนทั่วโลก

สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ สำหรับ เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปี ที่โชว์พลังเสียงและการแสดงสุดเดือดในเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden จนสามารถคว้าปุ่มทองคำ (Golden Buzzer) จาก เมล บี กรรมการคนดัง บนเวทีระดับโลก America’s Got Talent ซีซั่น 21 เตรียมทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

นอกเหนือจากความสามารถที่มัดใจผู้ชมแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเครื่องแต่งกายบนเวที ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยแนวคิดและรายละเอียดของชุดภายใต้คอนเซปต์ “LET’S ROCK TO THE WORLD” เพื่อถ่ายทอดความงดงามและพลังของความเป็นไทยผ่านองค์ประกอบแฟชั่นที่ผสมผสานความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว รายละเอียดของแต่ละชิ้นงานมีดังนี้

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“CONCEPT: LET’S ROCK TO THE WORLD ให้โลกได้เห็นว่า “ความเป็นไทย” งดงามและทรงพลังแค่ไหน

ทุกองค์ประกอบของชุด Nene Royal ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียง “แฟชั่น” แต่คือการนำเรื่องราวของประเทศไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ครอบครัว และความฝัน มาร้อยเรียงไว้ในชุดเดียว เพื่อพาความเป็นไทยออกไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก

เสื้อยืด Nene Royal

เสื้อผ้ากีฬาจากเพจ Nene Royal ซึ่ง คุณแม่อ้อม เป็นผู้จัดทำและจำหน่าย เสื้อตัวนี้จึงไม่ได้มีเพียงชื่อของศิลปิน แต่ยังถักทอด้วยความรัก ความตั้งใจ และแรงสนับสนุนจากคุณแม่ในทุกเส้นใยได้นำเสื้อยืดดังกล่าวมาตัดแขนออกแล้วกุ๊นผ้ารอบคอ

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เสื้อกั๊กจาก TiTA Style (ทีท่า)

เสื้อกั๊กชิ้นนี้เกิดจากการตัดเย็บที่ผสมผสาน ผ้าไทยเข้ากับหนังได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัย และพลังใจไว้ในชิ้นเดียว

ผ้าไทยด้านหน้าคือ “ผ้าดุจดาว” ผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำภู สะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยและความประณีตของผู้ทอ ส่วนด้านในใช้ ผ้าปาเต๊ะลายประแจจีน ซึ่งสื่อถึง “ความสำเร็จ” โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตัดเย็บ เพื่อให้เมื่อรูดซิปเปิดออก จะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ่อนอยู่ด้านใน กลายเป็นทั้งดีเทลพิเศษของชุดและความหมายดี ๆ ที่มอบเป็นพลังใจให้น้อง

สำหรับเครื่องประดับ ได้นำองค์ประกอบของเครื่องประดับไทย ไม่ว่าจะเป็น สังวาล เข็มขัด ต่างหู โซ่ และกระดุมทอง มาผสมผสานและออกแบบใหม่จนกลายเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษบริเวณหน้าอก ถ่ายทอดความงดงามแบบไทยในมุมมองร่วมสมัย

กางเกง

กางเกงผ้ายีนส์สีดำลายม้าลายจากแบรนด์ BLUMARINE ประเทศอิตาลี เติมความร่วมสมัยและกลิ่นอายของแฟชั่นระดับสากลให้กับลุคนี้ที่สื่อถึงความเท่ ดุดัน มีพลังและมีความเป็น Rock โดยเฉพาะเมื่อพื้นเป็นสีดำส่วนริ้วคล้ายม้าลายทำให้ดูโดดเด่นไม่เรียบธรรมดาและมีความเป็นตัวของตัวเอง

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

ผ้าคลุมกางเกง

เป็นผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงชื่อว่า

ผ้าปูมมัญจาคีรี หรือผ้าสมปักปูม ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีลวดลายประณีตงดงาม มีเอกลักษณ์ที่เชิงผัาเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่สร้างลวดลาย มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ในอดีตถือเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธี ซึ่งสมัยนี้หายากมาก ได้มีการนำไปเขียน ทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่ เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟ โดยผ้าอีกด้านยังคงมีลายมัดหมี่ให้เห็นทั้งผืน

เครื่องประดับที่เป็นอะไหล่สีทองประดับผ้าคลุมกางเกง เพื่อต้องการให้สีทองสื่อถึงความสง่างาม ความเป็นสิริมงคล เพราะสีทอง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสูงค่าและโดดเด่นเมื่อนำมาประกอบกับผ้าไหมไทยทำให้เครื่องแต่งกายดูมีความเป็นไทยและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น

ชิ้นที่หนึ่งเป็นลักษณะการถักด้วยคริสตัลที่ย้อมสีให้เป็นสีทองล้อกับลวดลายผ้าถุงเพื่อให้กำหนดเป็นรูปทรงและมีความโดดเด่นเวลาเคลื่อนไหวบนเวที

ชิ้นที่สองเป็นลักษณะการถักที่มีระยะห่างเพื่อกำหนดทรงของผ้าถุงด้านหน้าและดูไม่เยอะจนเกินไป อะไหล่ทองเป็นโลหะทรงกลมกรีดลายลูกปัดมุกมะยมเพื่อสร้างการถ่วงน้ำหนักผ้าถุงด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาให้มีการแยกตัวและเคลื่อนไหวทำให้สามารถย่อตัวพร้อมเล่นกีตาร์ได้อย่าง ทะมัดทะแมงชิ้นที่สามเป็นโซ่เงินที่ออกแบบเป็นโลหะผสมชุบทองแล้วใช้อัญมณีสีเข้มออกแบบให้มีความเป็นไทยโดยลักษณะเป็นสังวาลที่ปรับมาเป็นรูปแบบโซ่คล้องเอวทำให้เป็นแนว Rock ที่ผสมผสานความเป็นไทยโดยเครื่องประดับที่สลักเป็นรูปดอกไม้และตกแต่งให้มีลูกเล่นคงความหวานในการเป็น Rock Girl

รองเท้าบูทหนังสีดำจาก CPS

เติมความแข็งแกร่ง เท่ และเป็นตัวตนของ Nene Royal ให้ลุคบนเวทีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ ทีมดีไซน์และทีมครีเอทีฟจาก AGT สำหรับไอเดียและการร่วมสร้างสรรค์ลุคในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ พี่เข็ม ที่จัดเตรียมผ้าไหมมัดหมี่ (ผ้าปูมมัญจาคีรี)พร้อมกางเกงยีนส์

พี่ธูป น้องโปเต้จาก TiTA Style (ทีท่า) ทำเสื้อกั๊กเสร็จภายใน 2 วัน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการร่วมส่งต่อความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่เวทีสากลระดับโลก

ขอบคุณ พี่ไอซ์ ที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และต่อยอดจากไอเดียในภาพสู่ชุดจริง โดยตั้งใจให้ทุกองค์ประกอบสะท้อนทั้งตัวตนของน้อง ความเป็นร็อก และความเป็นไทย ได้อย่างลงตัว รวมถึงคอยดูแล จัดเตรียม และเปลี่ยนชุดให้น้องตลอดการแข่งขันในรอบ Live Shows”

เนเน่ รอยัล-2
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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