คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์
คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ ก่อนใช้แบล็คเมล์ อาจโดนโทษอีก หลังมีอีกคดี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า ศาลสิงคโปร์ได้พิพากษาจำคุกนายโมฮัมเหม็ด ชารูเนม มิสวาน เป็นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน พร้อมเฆี่ยนอีก 3 ครั้ง ภายหลังจากที่เขาแอบถ่ายคลิปชายหญิงคู่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กัน ก่อนจะจะนำคลิปดังกล่าวไปแบล็คเมล์หญิงในคลิปเพื่อแลกกับเงินและขอมีเพศสัมพันธ์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนายมิสวาน สังเกตเห็นหญิงวัย 35 ปี กำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายวัย 39 ปี ภายสวนชั้นบนของลานจอดรถ เขาจึงหลบหลังต้นไม้ แอบถ่ายคลิปซึ่งเห็นหน้าของทั้งสองคนชัดเจน ก่อนที่เขาจะติดต่อกับหญิงในคลิป
ซึ่งฝ่ายชายขู่ว่าเขาจะปล่อยคลิปนี้ในอินเตอร์เน็ต โดยฝ่ายหญิงเสนอจ่าย 7,700 บาท (300 ดอลลาร์สิงคโปร์) เพื่อแลกกับการลบคลิป แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าน้อยไป ก่อนที่เขาจะเรียก 50,000 บาท (2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อมาเขาลดจำนวนเงินลงมาเรื่อยๆ พร้อมพ่วงข้อเสนอว่าให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขา และเขาจะลบคลิป
ฝ่ายหญิงจึงออกอุบายว่าเธอยอมจ่าย 33,000 บาท (1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์) ทว่าเธอทำตามคำแนะนำของฝ่ายชายที่อยู่ในคลิปว่าให้แจ้งตำรวจ ซึ่งท้ายที่สุดเธอไม่ได้จ่ายเงิน และนายมิสวานถูกจับกุมในที่สุด ซึ่งในเวลาต่อมาเขาได้ข่มขู่น้องสาวของหญิงในคลิป แต่ทางน้องสาวไม่ยอมทำตามข้อตกลง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าเขาได้ก่อเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก หลังจากที่เขาแอบถ่ายอีกคู่มีเพศสัมพันธ์ในรถยนต์ และเขาก็ถูกจับกุมในคดีนี้เช่นกัน แต่ยังไม่ได้พิพากษา
อย่างไรก็ตามนายมิสวานอาจจะได้รับโทษอีก ซึ่งรวมๆแล้วหากเขาถูกตัดสินในคดีที่เหลือด้วยโทษสูงสุด เขาอาจจะต้องจำคุกนานถึง 15 ปี
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