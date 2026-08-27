ข่าวต่างประเทศ

คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.
ขอบคุณภาพจาก CNA

คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ ก่อนใช้แบล็คเมล์ อาจโดนโทษอีก หลังมีอีกคดี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า ศาลสิงคโปร์ได้พิพากษาจำคุกนายโมฮัมเหม็ด ชารูเนม มิสวาน เป็นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน พร้อมเฆี่ยนอีก 3 ครั้ง ภายหลังจากที่เขาแอบถ่ายคลิปชายหญิงคู่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กัน ก่อนจะจะนำคลิปดังกล่าวไปแบล็คเมล์หญิงในคลิปเพื่อแลกกับเงินและขอมีเพศสัมพันธ์

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนายมิสวาน สังเกตเห็นหญิงวัย 35 ปี กำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายวัย 39 ปี ภายสวนชั้นบนของลานจอดรถ เขาจึงหลบหลังต้นไม้ แอบถ่ายคลิปซึ่งเห็นหน้าของทั้งสองคนชัดเจน ก่อนที่เขาจะติดต่อกับหญิงในคลิป

โฆษณา

ซึ่งฝ่ายชายขู่ว่าเขาจะปล่อยคลิปนี้ในอินเตอร์เน็ต โดยฝ่ายหญิงเสนอจ่าย 7,700 บาท (300 ดอลลาร์สิงคโปร์) เพื่อแลกกับการลบคลิป แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าน้อยไป ก่อนที่เขาจะเรียก 50,000 บาท (2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อมาเขาลดจำนวนเงินลงมาเรื่อยๆ พร้อมพ่วงข้อเสนอว่าให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขา และเขาจะลบคลิป

ฝ่ายหญิงจึงออกอุบายว่าเธอยอมจ่าย 33,000 บาท (1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์) ทว่าเธอทำตามคำแนะนำของฝ่ายชายที่อยู่ในคลิปว่าให้แจ้งตำรวจ ซึ่งท้ายที่สุดเธอไม่ได้จ่ายเงิน และนายมิสวานถูกจับกุมในที่สุด ซึ่งในเวลาต่อมาเขาได้ข่มขู่น้องสาวของหญิงในคลิป แต่ทางน้องสาวไม่ยอมทำตามข้อตกลง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าเขาได้ก่อเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก หลังจากที่เขาแอบถ่ายอีกคู่มีเพศสัมพันธ์ในรถยนต์ และเขาก็ถูกจับกุมในคดีนี้เช่นกัน แต่ยังไม่ได้พิพากษา

อย่างไรก็ตามนายมิสวานอาจจะได้รับโทษอีก ซึ่งรวมๆแล้วหากเขาถูกตัดสินในคดีที่เหลือด้วยโทษสูงสุด เขาอาจจะต้องจำคุกนานถึง 15 ปี

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์

13 วินาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

33 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ ข่าวดารา

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

2 นาที ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ชนะคดีแรกคู่กรณีถอนฟ้อง ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยิ้มออกคู่กรณีถอนฟ้องคดีแรก ศาลไกล่เกลี่ยลงตัว ได้อิสระ-เวลาคืนมา

16 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 27 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 350 บาท ทองแท่งขาย 72,050 บาท

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.JIC ซัดเขมร หลังออกบทความเสนอจับ “อนุทิน” ชี้ไม่ช่วยบรรยากาศในการเจรจา

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ส่งเสริมเทรนด์การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดตัวฟีเจอร์ “Group Ride”

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! เจ้าหน้าที่สนามบินแอฟริกาใต้ รวบชาวไทย ลักลอบขนไข่นกแก้วหายาก

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนเน่ รอยัล” เตรียมกลับไทย 28 ส.ค. หลังได้รับ Golden Buzzer ตีตั๋วรอบชิง AGT

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้พัฒนา GTA 6 ยอมรับคลิปเกมหลุดจริง เดินหน้าเตรียมเปิดตัวอย่างเกมแบบเต็ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทิม เคอร์รี” นักแสดงระดับตำนานชาวอังกฤษ เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยวัย 80 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอบคุณ หลังผ่านฉลุย พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน เห็นชอบ 285 เสียงต่อ 141 เสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมฉับพลันชายแดนทิเบต-เนปาล เสียชีวิตทะลุ 150 ศพ นักท่องเที่ยวสูญหายหลายร้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 27 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol ถูกกล่าวหาฆ่าเมีย ก่อนโทรแจ้งตำรวจอ้างโจรบุกบ้าน ข่าวต่างประเทศ

อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol ถูกกล่าวหาฆ่าเมีย ก่อนโทรแจ้งตำรวจอ้างโจรบุกบ้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1/9/69 ลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน ตรงหวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 1/9/69 ลุ้นโชคใหญ่ หวยสัญจรระยอง งวดต้นเดือน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟเหาะสวนสนุกซันเวย์ลากูนในมาเลเซียขัดข้องค้างกลางอากาศ ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! รถไฟเหาะมาเลเซียขัดข้อง กระชากแรง ก่อนค้างกลางอากาศ เจ็บนับสิบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โคลนถล่มจากฝั่งเนปาลซัดด่านกีร่ง ทิเบต เจ็บตายจำนวนมาก อาคารถูกฝังกลบ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 26/8/69 สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขนามสัตว์ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 26/8/69 สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขนามสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 กันยายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1/9/69 แจกปิงปอง 2 ตัวตรง เรียงเลขชอบ 3 อันดับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แทบอ้วก! สาวกินหมูกระทะ เจอจิ้งจกในถังไอศกรีม ซ้ำโดนเจ้าของร้านด่าหยาบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ถามตรงๆ ต้องการอะไรกันแน่ วอนกรุณา “ลูกหมี” ให้มีพื้นที่หายใจบ้าง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 32 จำเลยชาวเถินคนละ 1 ปี ปรับ 2 หมื่น ปมขโมยกุ้งรถคว่ำ ข่าว

โทษอ่วม! ศาลสั่งจำคุก 32 ชาวบ้านรุมเก็บกุ้งรถคว่ำ เจ้าของสูญ 3 แสน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด ชื่นชม เนเน่ รอยัล เผยสาเหตุคว้า Golden Buzzer ทะยานเข้าชิงฯ AGT ข่าว

ครูเดวิด ชื่นชม เนเน่ รอยัล เผยสาเหตุคว้า Golden Buzzer ทะยานเข้าชิงฯ AGT

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 เผยโฉมผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก บันเทิง

เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 ผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
ต้า เฟ็ดเฟ่ ชนะคดีแรกคู่กรณีถอนฟ้อง

ต้า เฟ็ดเฟ่ ยิ้มออกคู่กรณีถอนฟ้องคดีแรก ศาลไกล่เกลี่ยลงตัว ได้อิสระ-เวลาคืนมา

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง

ราคาทองวันนี้ 27 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 350 บาท ทองแท่งขาย 72,050 บาท

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button