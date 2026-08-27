ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 09:37 น.
เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 27 ส.ค. 2569 เวลา 13.00 น.

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ในรอบแบ่งกลุ่ม ส่งผลให้ทีมไทยครองตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่ม B และอยู่อันดับที่ 3 ในอันดับรวมทุกกลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ทีมอันดับสองของกลุ่ม C เพื่อข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยคู่นี้จะลงแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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เปรียบเทียบอันดับโลก

  • ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสม 199.12 คะแนน
  • ทีมชาติเกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 28 ของโลก มีคะแนนสะสม 149.98 คะแนน
นักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
Volleyball World

สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้

  • ปี 2024: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย แพ้ เกาหลีใต้ 3-1 เซต (19-25, 25-23, 16-25, 18-25)
  • ปี 2023: (โอลิมปิก 2024 รอบคัดเลือก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-14, 25-16, 25-16)
  • ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-23)
  • ปี 2023: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-17, 28-26, 25-21)
  • ปี 2022: (ชิงแชมป์โลก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-13, 25-15, 25-14)
  • ปี 2022: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-11, 25-22, 25-17)
Volleyball World

ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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