เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
เปิดสถิติ ไทย VS เกาหลีใต้ ก่อนลุยศึก วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 27 ส.ค. 2569 เวลา 13.00 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ในรอบแบ่งกลุ่ม ส่งผลให้ทีมไทยครองตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่ม B และอยู่อันดับที่ 3 ในอันดับรวมทุกกลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ทีมอันดับสองของกลุ่ม C เพื่อข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยคู่นี้จะลงแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เปรียบเทียบอันดับโลก
- ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสม 199.12 คะแนน
- ทีมชาติเกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 28 ของโลก มีคะแนนสะสม 149.98 คะแนน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้
- ปี 2024: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย แพ้ เกาหลีใต้ 3-1 เซต (19-25, 25-23, 16-25, 18-25)
- ปี 2023: (โอลิมปิก 2024 รอบคัดเลือก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-14, 25-16, 25-16)
- ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-20, 25-22, 25-23)
- ปี 2023: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-17, 28-26, 25-21)
- ปี 2022: (ชิงแชมป์โลก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-13, 25-15, 25-14)
- ปี 2022: (เนชันส์ ลีก) ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต (25-11, 25-22, 25-17)
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุด หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
- ผลวอลเลย์บอลไทย ชนะ คาซัคสถาน คาดเจอ เกาหลีใต้ รอบ 8 ทีม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
- ถ่ายทอดสด ไทย พบ คาซัคสถาน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: