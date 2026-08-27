ต้า เฟ็ดเฟ่ ยิ้มออกคู่กรณีถอนฟ้องคดีแรก ศาลไกล่เกลี่ยลงตัว ได้อิสระ-เวลาคืนมา
ต้า เฟ็ดเฟ่ ยิ้มออกฉลอง ศาลมีนบุรีไกล่เกลี่ยลงตัว หลังคู่กรณีถอนฟ้องคดีแรก เจ้าตัวโล่งใจได้อิสระและเวลาคืนมา
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก TRULY โพสต์อัปเดตความคืบหน้าคดีความของ ลิขิต สิทธิภัณฑ์ หรือ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ล่าสุดศาลมีนบุรีได้ไกล่เกลี่ยคดีแรกสำเร็จ โดยคู่กรณีตัดสินใจถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คดีดังกล่าวต้าถูกฟ้องร้องประเด็นการเข้าใช้งานเพจ ซึ่งเดิมเป็นเพจที่ใช้อีเมลของต้า และได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่อง ข้อตกลงในการถอนฟ้องครั้งนี้ คู่กรณีขอแลกกับการนำเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 20,000 คน ไปครอบครองเป็นของบริษัท ซึ่งทางเพจ TRULY ตั้งข้อสังเกตว่าคู่กรณีอาจนำเพจไปใช้เป็นหลักฐานบางอย่างในรายการโหนกระแส
ผลจากการไกล่เกลี่ยทำให้ต้าได้รับอิสระ ไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาลให้เสียเวลาและเสียสุขภาพจิต เจ้าตัวมองว่าเวลาคือสิ่งล้ำค่า หากมีเวลาไปตั้งใจทำงานก็สามารถสร้างความรุ่งเรืองได้อีกครั้ง พร้อมระบุว่าการแพ้หรือชนะคดีไม่สำคัญเท่ากับการมีอิสระและไปไหนมาไหนได้โดยไม่อับอายใคร พร้อมฝากกราบขอบคุณรายการโหนกระแส ศาลมีนบุรี ทีมทนายความ และทุกกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่อง
“ยิ้มชนะ 1 คดีแรก เพราะฝั่งนู้นถอนฟ้องจ้า !!!!
คดีที่ต้าถูกฟ้องเรื่องเข้าเพจ (ที่เป็นของตัวเอง อีเมลต้า และต้าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่อง) คู่กรณีถอนฟ้องแลกกับเอาเพจที่มีผู้ติดตาม 2 หมื่นกว่าไปครอบครองเป็นของบริษัท (อาจจะเพื่อใช้เป็นหลักฐานบางอย่างในวันจันทร์กับรายการโหนกระแส) อิอิ
ศาลท่านเมตตาไกล่เกลี่ยจนได้ตกลงบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟ้อง แต่ทางต้าถือว่าได้อิสระที่ไม่ต้องไปมาศาลให้เสียประสาท ถือว่าได้สิ่งล้ำค่าคืนมา คือ เวลา ซึ่งหากต้ามีเวลารับประกันทำงานรุ่งเรืองแน่
ทั้งนี้ กราบขอบคุณรายการโหนกระแส ศาลมีนบุรี เหล่าทีมทนาย และกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งมา
อาหารที่ต้าชอบกินที่สุด คือ สุกี้เรือนเพชร วันนี้พาเสี่ยมากินฉลอง ต้าบอกว่าเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบระยะเวลาที่เลวร้าย รักทุกคนจ้า
จะแพ้หรือชนะ ก็ไม่ได้สำคัญเท่าอิสระและการไปไหนก็ไม่อับอายใคร Likit Sittiphun เหลืออีกคดีจ้า
เย่!!!!”
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