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หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 09:35 น.
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจครั้งแรก หลังเคลียร์ใจ เบียร์ เดอะวอยซ์ สะสางทุกปมพิพาท ชื่นชมน้องไม่มีอีโก้ ยันจบด้วยดี ไร้คดีความ

หลังจากเกิดประเด็นพิพาทผ่านโซเชียลมีเดียมานาน สุดท้าย หนุ่ม กรรชัย รวมถึงหมอของขวัญ ก็ได้ควงกันไปนัดเจอเพื่อพูดคุยเคลียร์ใจกับ เบียร์ เดอะวอยซ์ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมโพสต์ภาพร่วมเฟรมกัน ซึ่งเป็นเฟรมประวัติศาสตร์ที่ทำเอาคนทั้งประเทศเฮไปตาม ๆ กัน

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย นักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรก หลังเคลียร์ใจกับ เบียร์ เดอะวอยซ์ แบบจบกันด้วยดีแล้ว ระบุว่า

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“กับน้องเบียร์ก็ไม่มีอะไร มีโอกาสได้เจอกันแล้ว แล้วน้องน่ารักมาก ก็งงว่าทำไมเราถึงไม่ได้คุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ มันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเลยว่า เวลาที่มีอะไร เราไม่ได้คุยกับตัวเขาเอง ฝากคนนี้ไปคุย เขาก็บอกคนนี้มาให้คุยกับเรา พอแมสเสจมันไปถึงซึ่งกันและกัน ทำให้มันถูกเปลี่ยนไป มันคลาดเคลื่อนไป มันเลยทำให้เกิดความเข้า ใจผิด ซึ่งพอเรามานั่งคุยกันแล้ว น้องมีมุมมองในโลกกว้างมากนะ แล้วก็เป็นมุมมองที่ดีมากๆ

จุดเริ่มต้นมาจากทนายณิสา ก็เป็นทนายของเบียร์เอง คือตัวผมมีโอกาสได้คุยกับทนายในศาล ในเรื่องอื่นๆ พอคุยกันเสร็จ ก็เลยมาคุยถึงเรื่องของน้องเบียร์ว่าผมอยากเคลียร์กับน้องเบียร์นะ คืออยากคุยกับน้องเบียร์ เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่เราไม่ได้คุยกันเองหรือเปล่า แล้วพอน้องเบียร์ได้รับการฟัง เขาก็อยากคุย ก็นัดกันหลายครั้งแล้ว แต่คลาดกันทุกครั้งเลยก็ต้องขอบคุณทนายณิสาด้วย

ผมชื่นชอบที่เขาไม่ได้มีการค้าความ คือถ้าเกิดเราไปเจอทนายคนอื่นๆ ขออภัยนะ สมติเราฝากไป บางทีแมสเสจมันอาจจะเปลี่ยน หรือเขาอาจจะไม่ต้องการให้เบียร์มา เพราะว่าสุดท้ายก็ไปขึ้นศาล ไปฟ้องกัน เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามเชื่อมให้เราได้คุยกัน พอได้คุยกันแล้วเราก็แฮปปี้ เราไม่ได้มีคดีฟ้องร้องอะไรกันอีกเลย ก็มีแค่ทางโซเชียล

ซึ่งตอนที่ไปคุยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดี เราไม่คุยย้อนหลัง เพราะมันจะกลายเป็นฟื้นฝอยหาตะเข็บ มานั่งมีปัญหากันอีก เราคุยไปข้างหน้าว่าเราจะเดินไปด้วยกันยังไง เราจะคุยกันแบบไหน ในมุมของตัวน้องเบียร์เอง ผมเชื่อว่าน้องเขาไม่ได้มีอะไรกับเราตั้งแต่แรก เพียงแต่มันอาจจะมีความเข้าใจผิดในบางเรื่อง ผมบอกน้องเลยว่าถ้าเกิดที่ผ่านมามันมีอะไรทำให้เบียร์รู้สึกไม่สบายใจ พี่ขอโทษ เพราะผมเองก็ไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้เบียร์รู้สึกขุ่นข้องหมองใจ

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ซึ่งเบียร์เองเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกัน ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการพูดคุยที่ดี แล้วน้องก็ไม่ได้มีอีโก้ ไม่ได้มีกำแพงกั้น มันเป็นการมานั่งคุยกัน แล้วก็ขอโทษกัน แล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกัน ล่าสุดน้องก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้เราทำเรื่องน้ำหรือขยะสักอย่าง แนะนำเคสให้ ซึ่งผมก็ไปตามนะ พยายามอยู่”

หนุ่ม กรรชัย เบียร์ เดอะวอยซ์
ภาพจาก Instagram : beerpassaranan

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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