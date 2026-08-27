งามหน้า! เจ้าหน้าที่สนามบินแอฟริกาใต้ รวบชาวไทย ลักลอบขนไข่นกแก้วหายาก
เจ้าหน้าที่สนามบินแอฟริกาใต้ รวบชาวไทย ลักลอบขนไข่นกแก้วหายาก เผยเพิ่งมีคนไทยโดนจับมาเหมือนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชาวไทยวัย 50 ปี หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยลักลอบขนไข่นกแก้วหายาก จำนวน 50 ฟอง
โดยชาวไทยคนดังกล่าวถูกจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโบ ในนครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องสงสัย ไข่ที่ถูกซ่อนไว้ในถุงเพาะฟักแบบทำเอง ซึ่งถือติดตัวขึ้นเครื่องบินไปในฐานะสัมภาระถือขึ้นเครื่อง อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการระบุว่าจุดหมายของชายคนดังกล่าวอยู่ที่ใด
ทั้งนี้หากตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาอาจจะถูกพิพากษาจำคุก 10 ปี หรือปรับเงินมากสูง 20 ล้านบาท (10 ล้านแรนด์) หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น หากย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชาวไทยวัย 23 ปี ที่สนามบินเดียวกัน หลังพยายามลักลอบขนไข่นกแก้ว 418 ฟอง
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