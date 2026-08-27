“เนเน่ รอยัล” เตรียมกลับไทย 28 ส.ค. หลังได้รับ Golden Buzzer ตีตั๋วรอบชิง AGT
เนเน่ รอยัล เตรียมกลับถึงไทย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 28 ส.ค. หลังได้รับ Golden Buzzer ตีตั๋วรอบชิง AGT สร้างความภูมิใจให้กับประเทศ
จากที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันทีภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ สร้างความดีใจให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า เนเน่ มีกำหนดเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 28 ส.ค. เวลา 20.45 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ฝั่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่าจะมีแฟนคลับมารอต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับ เนเน่ ในรอบ Live Show นั้นได้ขึ้นโชว์ฝีมือร้องเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden และได้ตีตั๋วเข้ารอบชิง ภายหลังจากที่ได้รับ Golden Buzzer ซึ่งรอบชิงจะออกอากาศในวันที่ 23-24 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
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