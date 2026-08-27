ผู้พัฒนา GTA 6 ยอมรับคลิปเกมหลุดจริง เดินหน้าเตรียมเปิดตัวอย่างเกมแบบเต็ม
ผู้พัฒนา GTA 6 ยอมรับคลิปเกมหลุดจริง เดินหน้าเตรียมเปิดตัวอย่างเกมแบบเต็ม หวังว่าจะทำได้ตามคาดหวังของผู้เล่น ก่อนวางจำหน่าย 19 พ.ย.
จากที่ก่อนหน้านี้มีบัญชีชื่อ Cyberleek เผยแพร่คลิปจากเกม Grand Theft Auto 6 (GTA 6) แม้ว่าเกมยังไม่ได้วางจำหน่าย พร้อมได้เรียกร้อง ให้ผู้ำัฒนาหยุดขายเกมแบบดิจิตัล จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ และกลายเป็นที่พูดถึงในวงการเกมเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุดทาง Rockstar ผู้พัฒนาได้ออกแถลงการณ์เป็นครั้งแรก โดยระบุว่า “เราทราบดีว่าหลายคนกำลังรอฟังข่าวจากเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยหากเราจะบอกว่า การที่มีวิดีโอเกมเพลย์ของ Grand Theft Auto VI หลุดออกมาในลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับทีมงานของเราอย่างมาก และแน่นอนว่านี่ไม่ใช่วิธีที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นเกม หลังจากที่รอคอยกันมาเป็นเวลานาน
เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทุกอย่างใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ตั้งแต่การพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว!) ไปจนถึงการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและเกมเพลย์อย่างเป็นทางการ รวมถึงการนำเสนอทุกสิ่งที่ชุมชนอยากรู้เกี่ยวกับเกม
เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะได้ชม ตัวอย่างเกมแบบเต็มที่เราจะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ (เวลา 02.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาประเทศไทย) การเตรียมตัวอย่างนี้ใช้เวลานานกว่าที่เราต้องการ แต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่เราทำ เรารู้ดีว่าเราต้องทำให้เกินความคาดหวังของทุกคน และเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานในระดับที่ทุกคนคาดหวังและสมควรได้รับ
แม้จะน่าเสียดายที่ประสบการณ์ในการเล่นเกมตามที่เราตั้งใจไว้อาจได้รับผลกระทบจากสปอยเลอร์บางส่วนที่หลุดออกมา แต่เราหวังว่าทุกคนจะอดใจรออีกสักหน่อย เพื่อสัมผัสประสบการณ์ของเกมด้วยตัวเองในวันที่ 19 พฤศจิกายน
เราขอขอบคุณทุกคนในชุมชนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คำพูดของพวกคุณมีความหมายต่อทีมงานของเรามากกว่าที่พวกคุณจะจินตนาการได้ ท้ายที่สุดแล้ว เราสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อพวกคุณ และหากไม่มีพวกคุณ เราก็คงไม่มีโอกาสได้สร้างเกมเหล่านี้”
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