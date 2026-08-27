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“ทิม เคอร์รี” นักแสดงระดับตำนานชาวอังกฤษ เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยวัย 80 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 08:06 น.

ทิม เคอร์รี นักแสดงระดับตำนานชาวอังกฤษ เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยวัย 80 ปี ยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน แต่มีประวัติป่วย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทิม เคอร์รี นักแสดงชาวอังกฤษ นักแสดงชื่อดังที่เคยมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น The Rocky Horror Show, The Three Musketeers, It (ฉบับโทรทัศน์) หรือแม้แต่ในวิดีโอเกมอย่าง Command & Conquer: Red Alert 3 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 80 ปี

โดยทางครอบครัวระบุว่านายเคอร์รีเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิส ซึ่งแม้เขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงอันฉูดฉาด แต่มรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่มอบให้แก่ผู้ที่รู้จักเขาคือจิตใจที่ใฝ่รู้และกว้างไกล รวมถึงหัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอ่อนโยน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังคงเปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความคาดหวังจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขา

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อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน แต่หากย้อนกลับไปในปี 2555 นายเคอร์รีมีประวัติป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีปัญหารสุขภาพมาตลอดนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ซึ่งหากอ้างอิงจากรายงานของตำรวจระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่านายเคอร์รีไม่ตอบสนองในบ้านพัก และได้พยายามปฐมพยาบาล แต่ไม่เป็นผล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 08:06 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 08:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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