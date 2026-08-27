“ทิม เคอร์รี” นักแสดงระดับตำนานชาวอังกฤษ เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยวัย 80 ปี
ทิม เคอร์รี นักแสดงระดับตำนานชาวอังกฤษ เสียชีวิตที่บ้านพักด้วยวัย 80 ปี ยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน แต่มีประวัติป่วย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทิม เคอร์รี นักแสดงชาวอังกฤษ นักแสดงชื่อดังที่เคยมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น The Rocky Horror Show, The Three Musketeers, It (ฉบับโทรทัศน์) หรือแม้แต่ในวิดีโอเกมอย่าง Command & Conquer: Red Alert 3 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 80 ปี
โดยทางครอบครัวระบุว่านายเคอร์รีเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิส ซึ่งแม้เขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงอันฉูดฉาด แต่มรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่มอบให้แก่ผู้ที่รู้จักเขาคือจิตใจที่ใฝ่รู้และกว้างไกล รวมถึงหัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอ่อนโยน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังคงเปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความคาดหวังจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขา
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน แต่หากย้อนกลับไปในปี 2555 นายเคอร์รีมีประวัติป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีปัญหารสุขภาพมาตลอดนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ซึ่งหากอ้างอิงจากรายงานของตำรวจระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่านายเคอร์รีไม่ตอบสนองในบ้านพัก และได้พยายามปฐมพยาบาล แต่ไม่เป็นผล
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