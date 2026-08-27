“อนุทิน” ขอบคุณ หลังผ่านฉลุย พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน เห็นชอบ 285 เสียงต่อ 141 เสียง
อนุทิน ขอบคุณ หลังผ่านฉลุย พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน เห็นชอบ 285 เสียงต่อ 141 เสียง พร้อมรับข้อเสนอมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากที่ที่ประชุมสภา เมื่อวานนี้ (26 ส.ค. 69) ร่วมพิจารณาเรื่องด่วน พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านนั้น
โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎว่า 285 เสียง ต่อ 141 เสียง เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฯ งดออกเสียง 52 เสียง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวขอบคุณการประชุมในวันนี้ ว่าวันนี้เราได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ ซึ่งทางรัฐบาลเป็นผู้นำเสนอให้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้พิจารณา โดยปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรอง ได้อธิบายชี้แจงให้ความมั่นใจกับท่านทั้งหลายตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่า ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องเงินกู้นี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพิสูจน์ได้ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล
ขอบคุณปลัดกระทรวงการคลัง ที่แสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงการทำงานที่มีเอกภาพระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งตนขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่สุจริต มุ่งเป้าไปที่ประเทศและพี่น้องประชาชนเท่านั้น ในการออก พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครเป็นการจำเพาะ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีทราบดีว่านี่คือเงินกู้ ไม่ใช่เงินงบประมาณ ไม่ใช่เงินของเราที่เรานำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุน ตนทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุน และได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ พวกตนรู้ว่ารัฐบาลจ่ายได้ เราจึงกล้ากู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต้องถือว่ามีอัตราที่ต่ำกว่า
ทั้งนี้นายเอกนิติบอกกับตนว่า จะไม่พูดถึงอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ได้พูดไว้แล้วว่าเป็น 1.2% ซึ่งในขณะที่ทำการประเมินและตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่นั้น อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับรายงานมานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้ใช้ใน พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ และรับรองว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอน
ท้ายที่สุดนี้ ตนก็จะให้ส่วนราชการทุกฝ่ายได้เร่งสรุปรวบรวมคำเสนอแนะข้อชี้แนะต่าง ๆ ที่ตนถือว่าทุกข้อเสนอ ทุกแนวทางที่ท่านให้ความกรุณาอภิปรายตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งมีประโยชน์ และเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในช่วงดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่อไป
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