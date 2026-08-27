น้ำท่วมฉับพลันชายแดนทิเบต-เนปาล เสียชีวิตทะลุ 150 ศพ นักท่องเที่ยวสูญหายหลายร้อย
น้ำท่วมฉับพลันชายแดนทิเบต-เนปาล เสียชีวิตทะลุ 150 ศพ นักท่องเที่ยวสูญหายหลายร้อย ทางการคาดน้ำแข็งจากภูเขาถล่มเป็นต้นเหตุ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบต ซึ่งทางการเนปาลระบุว่าเป็นผลพวงจากดินถล่ม หลังจากที่ในตอนแรกทางการเนปาลคาดว่ามาจากแผ่นดินไหว
เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วมากกว่า 150 ศพ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูญหายมากกว่า 300 ราย ขณะที่ในทิเบต สำนักข่าว CCTV ของจีนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ศพ สูญหาย 265 ราย
เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเนปาลเปิดเผยกับสำนักข่าว BBC ว่า น่าจะเกิดจากก้อนน้ำแข็งถล่มลงจากเขาและดึงเอาหินและตะกอนอื่นๆ ลงมาด้วย
ซึ่งแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะทำให้น้ำแข็งละลาย แต่ยังเร็วเกินไปกว่าที่จะสรุปว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำแข็งถล่มลงมา
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