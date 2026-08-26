“ปู มัณฑนา” ถามตรงๆ ต้องการอะไรกันแน่ วอนกรุณา “ลูกหมี” ให้มีพื้นที่หายใจบ้าง

“ปู มัณฑนา” ถามตรงๆ ต้องการอะไรกันแน่ พ้อชีวิตทั้งกดดัน ทั้งเครียด เคยคิดอยากจบชีวิตต้องพบจิตแพทย์ วอนกรุณา “ลูกหมี” ให้มีพื้นที่หายใจบ้าง
“ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากก่อนหน้านี้ที่ “ลูกหมี รัศมี” พร้อมด้วยทนายเดชาและทนายกุ้ง แถลงข่าวความคืบหน้าคดีโดยมีการยื่นฟ้องคดีล้มละลายยเพิ่มอีก 1 คดี โดยระบุว่า
“เรื่องทั้งหมดมีเพียงเรื่องเดียว…คุณก็รู้ดีว่าอะไรคืออะไร และยอดเงินที่กล่าวอ้างกันก็ยังไม่ตรงกัน ตั้งแต่ครั้งแรก คุณไปแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ ในประเด็นกู้ยืมเงินและ พ.ร.บ.เช็คฯ แต่เมื่อคดีไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ และตำรวจมีคำสั่งไม่ฟ้องดิฉัน คุณจึงยุติการสอบสวนในชั้นตำรวจ แล้วเปลี่ยนแนวทางไปดำเนินคดีในศาล ทั้งฉ้อโกง ร่วมลงทุน ผิดสัญญาเงินกู้ พ.ร.บ.เช็ค หมิ่นประมาท ฯลฯ
วันนี้ยังมีการแถลงข่าวที่สำนักงานทนายเดชาและทนายกุ้ง เรื่องฟ้องล้มละลาย พร้อมตัวเลขยอดเงินกว่าล้านบาท!!!ที่จะฟ้องล้มละลายดิฉัน!!! ดิฉันจึงอยากถามตรง ๆ ว่า… คุณต้องการอะไรจากดิฉันกันแน่? เรื่องเดียว แต่เฉพาะตัวคุณ ดิฉันต้องเผชิญกับคดีความนับสิบคดี คุณต้องการให้ดิฉันไม่มีที่ยืนในสังคม ต้องการประจาน หรือทำให้คนอื่นมองดิฉันเป็นคนไม่ดีหรืออย่างไร?
คุณอยากให้ดิฉันมีงาน มีชีวิตอยู่ต่อไปได้บ้างไหม หรืออยากเหยียบย่ำซ้ำเติมให้ดิฉันจมดินไปเลย? การถูกดำเนินคดีซ้ำ ๆ การถูกนำชื่อไปพูดถึง การถูกแถลงข่าว และการนำเรื่องส่วนตัวไปสร้างเป็นคอนเทนต์ มันไม่ได้สนุกสำหรับดิฉันเลยค่ะ
ดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่ง มีความรู้สึก มีครอบครัว มีชีวิต และมีหัวใจ บางครั้งแรงกดดันทั้งหมดที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ดิฉันเครียดและสิ้นหวังจนเคยมีความคิดฆ่าตัวตายดิฉันต้องพบจิตแพทย์ ต้องทานยาซึมเศร้า ดิฉันต้องพยายาประคองตัวเองผ่านแต่ละวันให้ได้
จึงอยากขอเพียงอย่างเดียวค่ะ กรุณาเห็นใจและหยุดนำความทุกข์ของดิฉันไปเป็นเครื่องมือสร้างกระแสหรือสร้างรายได้ ถ้าทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความจริงและกระบวนการยุติธรรม ก็ปล่อยให้ศาลและข้อเท็จจริงเป็นผู้ตัดสินเถอะค่ะ ไม่ต้องการขึ้นโรงขึ้นศาลไปตลอดชีวิต
ดิฉันแค่อยากมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิต ทำงาน และยืนอยู่ในสังคมอย่างคนธรรมดาคนหนึ่ง ขอให้ดิฉันได้มีพื้นที่หายใจบ้างเถอะค่ะ ดิฉันนั่งพับดอกบัวถวายพระ พวกคุณก็ยังอุตส่าห์มาแซะกัน บาปกรรมนะคะ”
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