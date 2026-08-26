ครูเดวิด ชื่นชม เนเน่ รอยัล เผยสาเหตุคว้า Golden Buzzer ทะยานเข้าชิงฯ AGT
ครูเดวิด ชื่นชม เนเน่ รอยัล เผยสาเหตุคว้า Golden Buzzer ทะยานเข้าชิงฯ AGT พร้อมแปลคอมเมนต์ชาวเน็ตต่างชาติ แห่ชื่นชมล้นหลาม
จากกระแสที่คนไทยหลายคนต่างภาคภูมิใจสำหรับ “เนเน่ รอยัล” นักร้องและนักกีตาร์วัย 16 ปี หลังจากที่คว้า Golden Buzzer ในรายการ America’s Got Talent เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติ ด้วยการแสดงสุดประทับใจด้วยเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden จนสร้างเสียงฮือฮาและชื่นชมทั้งคนดูทั่วโลก
ขณะที่ด้าน ครูเดวิด วิลเลียม ครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ได้โพสต์คลิปถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า “ผมขออธิบายให้ทุกคนฟังก่อนได้ไหมครับ แล้วผมจะมาอ่านคอมเมนต์จากนักดนตรีทั่วโลกที่ผมตกใจมาก เข้ามาพิมพ์ใต้โพสต์เลย แล้วมีการชื่นชมน้องเยอะมาก แต่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนด้วยลักษณะของรายการ AGT กับการที่เขาจะมอบ Golden Buzzer ให้ใครสักคนเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะอะไรทราบไหม
หนึ่งเขาต้องมองว่า คุณเป็นคนเก่งในสิ่งที่คุณแสดง จนสามารถชนะได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง หรือการเล่นกีตาร์ ซึ่งน้องเขาทำได้อยู่แล้ว แต่ส่วนประกอบที่สองซึ่งสำคัญเท่า ๆ กันคือ ต้องเป็นคนที่เรียกว่า likable คุณต้องเป็นคนที่คนอเมริกันชื่นชอบแล้วเอ็นดู ซึ่งดูไปดูมาน้องมีคุณสมบัติตรงนี้ทั้งสองข้อ เพราะฉะนั้นในมุมของผม ผมมองว่าสิทธิ์ที่น้องจะชนะค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว
คอมเมนต์แรกมาจากผม ผมได้พิมพ์ว่า “Let’s go, Nene! As a musician myself, I can attest to the fact that playing and singing like you did is a real feet. Love from Thailand!” ความหมายของผมคือ “เฮ้ยสู้ ๆ นะเนเน่ ในฐานะนักดนตรีอีกคนนึง ผมขอยืนยันอีกเสียงว่าการที่คุณจะเล่นกีตาร์แบบนี้แล้วร้องเพลงในขณะเดียวกัน เป็นสิ่งที่ยากมากจริง ๆ นะครับ ส่งความรักมาจากประเทศไทย”
คอมเมนต์ถัดไปมีคนพิมพ์ว่า “Sorry Thailand, Nene belongs to the world now” ความหมายของเขาคือ ต้องขออภัยประเทศไทยอย่างสูงเลยนะ แต่เนื่องจากน้องเก่งขนาดนี้แล้ว เขาจะต้องดังในระดับโลกได้แล้ว
คอมเมนต์ต่อไปมีคนพิมพ์ว่า “I’m a 62-year-old-man, and I’ve never voted for a reality TV show in my life. But this is my first time, and I’m all in for Nene Royal! Win or lose, I know you’re going become a mega rockstar! Keep going, Nene-you’ve got this!”
ความหมายของเขาคือ เขาเป็นคนอายุ 62 ปี ซึ่งเขาไม่เคยโหวตอะไรแบบนี้มาก่อนเลย แต่เขาบอกว่านี่คือครั้งแรกของเขาที่จะมาโหวตใน AGT และเขาบอกว่าไม่ว่าน้องเนเน่จะชนะหรือแพ้ก็ตาม เขาต้องกลายเป็นคนที่ดังในระดับโลก หรือเป็น rock star ในระดับโลกอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ครูเดวิด ยังได้กล่าวอีกว่า “อีกหนึ่งข้อสังเกตของผมคือชุดน้องเลยครับ นี่แหละครับ Soft Power ของประเทศชาติ ผมโคตรชอบเลยครับ แล้วต้องขอบคุณน้องที่แต่งตัวแบบนี้แล้วกัน อย่าลืมเข้าไปตามน้อง อย่าลืมให้กำลังใจน้อง นี่คือโอกาสของน้องและประเทศไทยด้วยนะครับทุกคน”
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