โทษอ่วม! ศาลสั่งจำคุก 32 ชาวบ้านรุมเก็บกุ้งรถคว่ำ เจ้าของสูญ 3 แสน
ศาลพิพากษาจำคุก 32 จำเลยชาวเถินขโมยกุ้งรถคว่ำ คนละ 1 ปี ปรับ 2 หมื่น โดยให้รอลงอาญา 2 ปี ชี้เป็นอุทาหรณ์ ห้ามหยิบทรัพย์สินผู้อื่นเวลาเดือดร้อน
จากกรณีกลุ่มชาวบ้านรุมแย่งเก็บกุ้งขาวจากอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำ เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ล่าสุดศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษกลุ่มชาวบ้านอำเภอเถินจำนวน 32 คน โดยสั่งจำคุกคนละ 1 ปี และปรับเงินคนละ 20,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000
ย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพหลโยธินสายตาก-เถิน บริเวณกิโลเมตรที่ 640 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเ ถินและอำเภอสบปราบ ชายอายุ 40 ปี ขับรถบรรทุกกุ้งขาวจำนวนกว่า 120 ลัง บรรจุลังละ 10 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เดินทางจากต้นทางจังหวัดระยองเพื่อไปส่งปลายทางที่จังหวัดลำพูน ระหว่างทางรถเกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทางจนคนขับได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างที่คนขับกำลังรอเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาเคลียร์พื้นที่ มีกลุ่มชาวบ้านในละแวกนั้นเดินเข้ามาถามถึงอาการบาดเจ็บตามปกติ แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที ชาวบ้านกลุ่มเดิมกลับพากันไปรุมเก็บกุ้งขาวที่ตกกระจายเกลื่อนพื้น คนขับพยายามร้องขอและห้ามปรามแล้วแต่ไม่มีใครฟัง สุดท้ายชาวบ้านขนกุ้งหายไปกว่า 120 ลัง เหลือกุ้งทิ้งไว้เพียง 4 ลัง เสียหายกว่า 300,000 บาท คนขับจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เถิน จังหวัดลำปาง
ต่อมาตำรวจได้นัดผู้เสียหายและชาวบ้านมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่สถานีตำรวจ ผู้ก่อเหตุยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความเสียหายและรู้สึกสำนึกผิด ด้านทนายความฝั่งผู้เสียหายระบุว่ายอมรับคำขอโทษ และเสนอให้ชาวบ้านชำระเงินเยียวยาก่อนจำนวน 60,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ทยอยจ่ายก่อนศาลมีคำพิพากษา
ความคืบหน้าล่าสุด ศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหมด 32 คน คนละ 1 ปี และปรับ 20,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปี พร้อมให้คุมประพฤติอีก 1 ปี
คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญ แม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุ หากมีบุคคลฉวยโอกาสนำไปโดยไม่มีสิทธิอ่จเข้าข่ายกระทำความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย
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