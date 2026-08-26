โคลนถล่มจากฝั่งเนปาลซัดด่านกีร่ง ทิเบต เจ็บตายจำนวนมาก อาคารถูกฝังกลบ
ธารโคลนถล่มจากฝั่งเนปาล ซัดด่านพรมแดนกีร่งในทิเบต สื่อจีนเผย เจ็บตาย-สูญหายจำนวนมาก ภาพโดรนพบอาคารจมโคลน
เกิดเหตุธารโคลนถล่ม (debris flow) จากฝั่งประเทศเนปาลทะลักเข้าถล่มด่านพรมแดนกีร่ง (Gyirong Port หรือด่านจี๋หลง) อำเภอจี๋หลง เมืองชิกัตเซ เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน ช่วงเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อรัฐบาลจีน รายงานว่าเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ภาพจากโดรนสำรวจพื้นที่พบว่ามีอาคารในเขตด่านถูกโคลนฝังกลบ ถนนมุ่งสู่ด่านกีร่งถูกตัดขาด ขณะนี้กำลังตำรวจติดอาวุธหน่วยชิกัตเซเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยแล้ว
ก่อนหน้านั้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินอำเภอจี๋หลงว่า เกิดธารโคลนถล่มบริเวณใกล้ด่านกีร่ง มีรายงานจากพื้นที่ว่าอาจมีผู้สูญหาย และเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าฝั่งจีนที่มุ่งไปยังด่าน อยู่ในสภาพถูกตัดขาดทั้งหมด
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการบริหารด่านกีร่งให้ข้อมูลกับสื่อจีนช่วงบ่ายวันเดียวกันว่า พื้นที่เขตด่านได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ระบบต่างๆ ยังไม่ฟื้นกลับมา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าพื้นที่แล้ว และจะรายงานความคืบหน้าตามประกาศทางการเป็นระยะ ด้านชาวเน็ตในพื้นที่โพสต์คลิปเหตุการณ์เตือนให้เลี่ยงเส้นทาง ในคลิปเห็นกระแสโคลนไหลเชี่ยวลงมาปะทะสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ
สำหรับด่านกีร่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเรอสั่ว ตำบลจี๋หลง บนหุบเขาตอนล่างของแม่น้ำจี๋หลงจางปู้ เชิงเขาด้านใต้ของเทือกเขาหิมาลัยตอนกลาง ที่ระดับความสูง 2,850 เมตร ห่างจากตัวเมืองชิกัตเซ 560 กิโลเมตร และห่างจากนครลาซา 830 กิโลเมตร เป็นด่านชายแดนชั้นหนึ่งระดับชาติ และเป็นช่องทางการค้าทางบกหลักระหว่างจีนกับเนปาลและเอเชียใต้ โดยฝั่งตรงข้ามคือด่านราซูวาของเนปาล
เหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการกู้ภัยและประเมินความเสียหาย The Thaiger จะรายงานความคืบหน้าเมื่อทางการจีนแถลงตัวเลขผู้ประสบภัยอย่างเป็นทางการ
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