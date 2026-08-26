ข่าวต่างประเทศ

โคลนถล่มจากฝั่งเนปาลซัดด่านกีร่ง ทิเบต เจ็บตายจำนวนมาก อาคารถูกฝังกลบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 19:31 น.
ภาพจาก : ซินหัว

ธารโคลนถล่มจากฝั่งเนปาล ซัดด่านพรมแดนกีร่งในทิเบต สื่อจีนเผย เจ็บตาย-สูญหายจำนวนมาก ภาพโดรนพบอาคารจมโคลน

เกิดเหตุธารโคลนถล่ม (debris flow) จากฝั่งประเทศเนปาลทะลักเข้าถล่มด่านพรมแดนกีร่ง (Gyirong Port หรือด่านจี๋หลง) อำเภอจี๋หลง เมืองชิกัตเซ เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน ช่วงเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อรัฐบาลจีน รายงานว่าเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการ

ภาพจากโดรนสำรวจพื้นที่พบว่ามีอาคารในเขตด่านถูกโคลนฝังกลบ ถนนมุ่งสู่ด่านกีร่งถูกตัดขาด ขณะนี้กำลังตำรวจติดอาวุธหน่วยชิกัตเซเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยแล้ว

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ก่อนหน้านั้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินอำเภอจี๋หลงว่า เกิดธารโคลนถล่มบริเวณใกล้ด่านกีร่ง มีรายงานจากพื้นที่ว่าอาจมีผู้สูญหาย และเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าฝั่งจีนที่มุ่งไปยังด่าน อยู่ในสภาพถูกตัดขาดทั้งหมด

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการบริหารด่านกีร่งให้ข้อมูลกับสื่อจีนช่วงบ่ายวันเดียวกันว่า พื้นที่เขตด่านได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ระบบต่างๆ ยังไม่ฟื้นกลับมา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าพื้นที่แล้ว และจะรายงานความคืบหน้าตามประกาศทางการเป็นระยะ ด้านชาวเน็ตในพื้นที่โพสต์คลิปเหตุการณ์เตือนให้เลี่ยงเส้นทาง ในคลิปเห็นกระแสโคลนไหลเชี่ยวลงมาปะทะสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ

โคลนถล่มธิเบต จีน
ภาพจาก : ซินหัว

สำหรับด่านกีร่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเรอสั่ว ตำบลจี๋หลง บนหุบเขาตอนล่างของแม่น้ำจี๋หลงจางปู้ เชิงเขาด้านใต้ของเทือกเขาหิมาลัยตอนกลาง ที่ระดับความสูง 2,850 เมตร ห่างจากตัวเมืองชิกัตเซ 560 กิโลเมตร และห่างจากนครลาซา 830 กิโลเมตร เป็นด่านชายแดนชั้นหนึ่งระดับชาติ และเป็นช่องทางการค้าทางบกหลักระหว่างจีนกับเนปาลและเอเชียใต้ โดยฝั่งตรงข้ามคือด่านราซูวาของเนปาล

เหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการกู้ภัยและประเมินความเสียหาย The Thaiger จะรายงานความคืบหน้าเมื่อทางการจีนแถลงตัวเลขผู้ประสบภัยอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 19:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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