การเงินเศรษฐกิจ

โค้งสุดท้าย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทบทวนสิทธิ์ถึง 31 ส.ค. 69 ก่อนเสียสิทธิ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 17:15 น.
ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใน 31 ส.ค. 69

คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน 4 ช่องทาง ภายใน 31 ส.ค. 69 ใครไม่ผ่านเกณฑ์เร่งแก้ไขข้อมูลด่วน ก่อนพลาดใช้สิทธิ์ 1 ต.ค. นี้

โค้งสุดท้ายก่อนพลาดสิทธิ! นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง อัปเดตความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) จำนวน 3,139,886 ราย ดำเนินการสำเร็จแล้ว 2,510,504 ราย หรือคิดเป็น 80%

ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีจำนวน 9,314,253 ราย ยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว 4,767,301 ราย กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าผลการตรวจสอบคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ยื่นขอทบทวนสิทธิได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

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  • เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ >> welfare.mof.go.th
  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง
  • แอปพลิเคชันทางรัฐ
  • สาขาธนาคาร 5 แห่ง ได้แก่ กรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หากต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ประชาชนต้องติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล หรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service (OSS) ระดับอำเภอ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2569

กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2569 ทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ก.ค.นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทบทวนสิทธิถึง 31 ส.ค. 69
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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