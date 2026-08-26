เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 ผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก
เปิดที่มาชุด เนเน่ รอยัล ใส่ขึ้นโชว์ AGT 2026 นำผ้าบาติก พื้นเมืองภูเก็ต สู่สายตาชาวโลก ก่อนคว้า Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิงทันที
นาทีนี้ไม่พูดถึงสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้คงเป็นไม่ได้ สำหรับ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย หลังจากเมื่อเช้าที่ผ่านมา (26 ส.ค. 69) เนเน่ รอยัล สาวน้อยวัย 16 ปีที่ขึ้นไประเบิดความมันส์แบบดุเดือดในรอบ Live Show ของรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT ซีซัน 21) กับบทเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden
และด้วยพรสวรรค์ของสาวน้อยวัย 16 ปีคนนี้สามารถปลุกความสนุกของคนดูทั้งฮอลล์ จนต้องลุกขึ้นปรบมือกระหึ่มด้วยความพร้อมเพรียง ความสามารถที่ล้นเหลือเกินวัยของ เนเน่ รอยัล ทำให้เธอสามารถคว้า Golden Buzzer จาก เมล บี (Mel’B) หนึ่งในคณะกรรมการไปได้สำเร็จ ส่งผลให้ เนเน่ รอยัล พุ่งทยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026 ไปอย่างไม่มีข้อกังขา
แต่อีกหนึ่งสิ่งสะดุดตาทั้งแฟน ๆ ชาวไทย รวมถึงแฟนรายการ AGT ทั่วโลก ที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดในรอบ Live Show ของ เนเน่ รอยัล คงจะสังเกตเห็นชุดที่น้องสวมใส่ขึ้นโชว์พลังเสียงนั้นดูแปลกตา และเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของน้องได้เป็นอย่างดี ทำให้หลายคนพูดถึงเสื้อผ้าของเธอกันอย่างหนาหู
สำหรับชุดของ เนเน่ รอยัล สวมขึ้นเวที America’s Got Talent 2026 ในรอบ Live Show นั้น เป็นชุดที่ซ่อนรายละเอียดางวัฒนธรรมภาคใต้และภูเก็ตบ้านเกิดของเธอเอาไว้ในลุคของชาวร็อก ซึ่งเป็นตัวตนของน้องเนเน่ ด้วยผ้าบาติกลายประแจจีน ผสานกลิ่นอายบาบ๋า-เพอรานากันภูเก็ต ทำให้ทุกอย่างดูละมุนตาท่ามกลางสายตาของคนทั่วโลก
ล่าสุดทางด้าน เพจ อีจี้จุ๋ม Phuket ได้ออกมาโพสต์เล่าเบื้องหลังการจัดหา และการผลิตชุดให้น้องเนเน่ใส่ขึ้นโชว์ในรอบ Live Show นั้น เธอและทีมงานจากห้องเสื้อตั้งใจและใส่ใจมาก ๆ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหาผ้าบาติก จนกระทั่งวันที่จรดรอยเข็มรอบสุดท้ายด้วย 2 มือ ก่อนจะได้ออกมาเป็นชุด Jacket ชาวร็อกความหมายดีครบสูตรตามแบบฉบับสาวภูเก็ต ประเทศไทย
“อยากพูดถึงเสื้อน้องเนเน่ใส่ขึ้นเวที ที่ธูป Tita Style ให้จี้วิ่งหาผ้า “จี้จุ๋ม ธูปอยากได้ผ้าบาติกวาดมือสีดำ ๆ เทา ๆ” หูยยย บาติกมีแต่สีแป๊ด ๆ เพแอ๊ะ (เยอะแยะ) แถมจะเอาแนวจีน บาบ๋าเพอราณากันภูเก็ตหลาวโด้ อิให้น้องใส่ไปอวดชาวโลก โอ้ย!!! จี้ทำยากไปเหล้ย จี้วิ่งวานฝิด (วุ่น) แต่ก็ทำนะ เด็กไปจากภูเก็ตต้องเด็ดสุดป่ะวะ
สุดท้ายได้ผ้าลายประแจจีนจากดาหลาบาติก สีดี ความหมายก็ยิ่งใหญ่ได้ใจ เอาต๊ะ! แข่งให้สุดใจ ประแจจีนจะเหนี่ยวนำโชคลาภ เงินทอง ให้เข้ามาหาตัวและไม่รั่วไหล อัยยะ!!! ความหมายมันใช่เลย!!! เอ้า! บาบ๋าทัังที ปินตั้ง (เข็มกลัดฉลุลายประดับเพชร (กอรอซัง) ที่ใช้ติดเสื้อลูกไม้ของสตรีชาวบาบ๋า) ต้องไปด้วย ชื่อเสียงขจรต้องกลัดดาวกระจาย เอาให้ผัง (ฝรั่ง) งงไปเลยนิ
น้องธูปใช้เวลาเนรมิต 2 วันเอง ตอนพับใส่กระเป๋า เสื้อยังร้อน ๆ เลย แต่ว่านางโทรมาหาจี้ว่า..ไม่รู้น้องจะใส่มั้ยว่า แต่นางทำสุดใจว่า ..โอ้ยยย!!!! ป้าธูปโทรมาเสียงสั่น… น้องเอาบาบ๋าภูเก็ตขึ้นเวที ฮายยย!!!! อี๋ ๆ (พี่ ๆ น้า ๆ ป้า ๆ) หายเหนื่อย ที่น้ำตาไหลกันคือน้องได้ไปต่อ กรี้ดดดด!!!!”
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อ้างอิงจาก : FB อีจี้จุ๋ม Phuket, Tita Style
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