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อินเดียไม่ปลื้ม “ปานิปูรี” สไตล์ไทย ใส่หมูกรอบราดซอสแซ่บ ชี้ทำลายวัฒนธรรมอาหาร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.
อินเดียไม่ปลื้ม "ปานิปูรี" สไตล์ไทย ใส่หมูกรอบราดซอสแซ่บ ชี้ทำลายวัฒนธรรมอาหาร

อินเดียไม่ปลื้ม “ปานิปูรี” สไตล์ไทย ใส่หมูกรอบราดซอสแซ่บ ชี้ทำลายวัฒนธรรมอาหาร ชาวเน็ตแห่โต้เป็นเพียงอาหารฟิวชันไม่มีลิขสิทธิ์

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังสื่อของอินเดียรายงานว่า มีการแชร์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียของไทย ซึ่งนำ “ปานิปูรี” อาหารชื่อดังของอินเดียมาดัดแปลงสูตร โดยใส่ไส้เป็นหมูกรอบและราดน้ำจิ้มซีฟู้ด แทนที่จะเป็นน้ำรสเปรี้ยวและไส้ที่มีมันฝรั่งผสมเครื่องเทศตามสูตรดั้งเดิม

แม้ผู้ที่ได้ลิ้มลองอาหารดังกล่าวจะรู้สึกเพลิดเพลินกับหน้าตาที่ดูแปลกใหม่ แต่กลับมีชาวอินเดียบางส่วนแสดงความรู้สึกทั้งขบขันและไม่พอใจ ที่วัฒนธรรมอาหารของอินเดียถูกนำไปดัดแปลงจนเปลี่ยนไปจากรูปแบบดั้งเดิม

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สื่อของอินเดียยังระบุเพิ่มเติมว่า “ปานิปูรี” ไม่ได้เป็นเพียงอาหารข้างทางทั่วไป แต่มีความผูกพันลึกซึ้งกับความทรงจำในวัยเด็ก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอินเดีย แม้ที่ผ่านมาอาหารชนิดนี้จะเคยผ่านการทดลองดัดแปลงไส้มาแล้วหลายรูปแบบ แต่การใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบหลักถือเป็นการดัดแปลงที่ล้ำเส้นทางวัฒนธรรมอาหารไปค่อนข้างมาก

หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย อาทิ “ใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้น อาหารไม่มีลิขสิทธิ์หรอกนะ” , “ชอบความกรอบและเผ็ดแบบนี้สุดๆ ถ้าอินเดียยังทำอาหารจีนฟิวชันได้ ทำไมคนไทยจะทำอาหารอินเดียฟิวชันบ้างไม่ได้ล่ะ”

“แบบนี้เขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจ พวกเขาได้แรงบันดาลใจในการทำอาหารมาจากปานีปูริ มันไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าคนที่กินเขาชอบ” , “มันไม่ใช่อาหารทางศาสนาสักหน่อย อาหารมันดัดแปลงกันได้ ลองใส่เนื้อปลาหรือเนื้อแกะราดน้ำเกรวี่ลงไปสิ”

ที่มา: Firstpost

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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