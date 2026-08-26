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วิธีโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง คนไทยโหวตได้ไหม เช็ก 4 ช่องทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 17:20 น.
วิธีโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง คนไทยโหวตได้ไหม เช็ก 3 ช่องทาง

วิธีโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบสุดท้าย วันที่ 22 กันยายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ NBC, America’s Got Talent Official App, NBC App และ TikTok @agt ผู้มีสิทธิ์ต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก ส่วนแฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่สามารถโหวตอย่างเป็นทางการได้

ตอนนี้ยังไม่ต้องโหวตให้เนเน่ เพราะ Live Golden Buzzer ส่งเธอเข้ารอบ Finals โดยตรง ให้รอจนถึงวันแข่งขันรอบชิงแล้วค่อยโหวตเมื่อระบบเปิดรับคะแนนครับ

เช็กขั้นตอนการโหวต “เนเน่ รอยัล” รอบไฟนอล AGT วันที่ 22 ก.ย. 26

วิธีโหวตเนเน่รอยัลเอจีที2569
ภาพจาก : Facebook Nene Royal

1. เว็บไซต์ NBC

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เข้าเว็บไซต์โหวตของ America’s Got Talent แล้วล็อกอินด้วย NBCUniversal Profile เลือก Nene Royal กำหนดคะแนนและกด Submit Votes ระบบรองรับการให้คะแนนสูงสุด 10 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขันตามกติกา Live Shows

2. America’s Got Talent Official App

ล็อกอินด้วย NBCUniversal Profile เข้าเมนู Vote เลือก Nene Royal กำหนดคะแนนและยืนยัน

โหวตเนเน่ยังไงรอบสุดท้าย
ภาพจาก : Facebook Nene Royal

3. NBC App

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NBC ระบุว่าแอปหลักของเครือข่ายเป็นอีกช่องทางสำหรับร่วมโหวตในซีซันนี้ โดยใช้บัญชี NBCUniversal Profile เช่นเดียวกัน

4. TikTok @agt

ช่องทาง TikTok ต่างจากเว็บไซต์และแอป เพราะใช้ ความคิดเห็นเป็นคะแนนโหวต

เมื่อถึงรอบที่เปิดรับคะแนน ให้เข้า TikTok บัญชีทางการ @agt แล้วมองหาโพสต์ Vote Here หรือ Comment to Vote จากนั้นพิมพ์ NENE ROYAL

น้องเนเน่โหวตรอบไฟนอล
ภาพจาก Youtube : America’s Got Talent

หนึ่งความคิดเห็นนับเป็นหนึ่งการโหวต สามารถทำได้สูงสุด 10 ครั้งตามกติกาที่ใช้ใน Live Shows ซีซัน 21 และควรพิมพ์เพียงชื่อผู้เข้าแข่งขันคนเดียวต่อหนึ่งความคิดเห็น

การคอมเมนต์ชื่อ Nene Royal ใต้คลิปทั่วไปของ AGT ไม่ถือเป็นการโหวต ต้องอยู่ใต้โพสต์ที่รายการเปิดไว้สำหรับรับคะแนนเท่านั้น

AGT 2026 รอบไฟนอล เปิดโหวตตั้งแต่กี่โมง?

กติกา Live Shows ของ NBC ระบุว่า ระบบโหวตเปิดตั้งแต่รายการเริ่มออกอากาศ และปิดเวลา 07.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันถัดไป

รอบ Finals มีกำหนดออกอากาศวันที่ 22 กันยายน 2026 เวลา 21.00 น. ET หรือตรงกับ 08.00 น. วันที่ 23 กันยายนตามเวลาประเทศไทย

ช่องทางการโหวตเนเน่เอจีที2026
ภาพจาก Youtube : America’s Got Talent

หากรอบชิงใช้ช่วงเวลาโหวตแบบเดียวกับ Live Shows ระบบจะเปิดประมาณ 08.00 น. และปิดประมาณ 18.00 น. วันที่ 23 กันยายนตามเวลาไทย

อย่างไรก็ตาม NBC ยังไม่ได้ออกกติกาโหวตเฉพาะ Finals แยกต่างหาก จึงควรตรวจเวลาอีกครั้งเมื่อเข้าสู่สัปดาห์การแข่งขัน

โหวตเนเน่รอยัลยังไงคนไทยในต่างแดนโหวตได้ไหม
ภาพจาก : Facebook Nene Royal

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 17:20 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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