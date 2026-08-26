ลูกสาว โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรม หลังตลกดังสิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 66 ปี

ลูกสาว “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” เผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรม-ฌาปนกิจ หลังตลกดังสิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 66 ปี ด้วยโรคถุงลมโป่งพอง
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของวงการบันเทิงและวงการตลกที่สร้างความโศกเศร้าเป็นวงกว้าง สำหรับการจากไปของ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม หรือ นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองและปอดติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเวลานาน
ล่าสุด น้องกาแฟ ลูกสาวของ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ได้ออกมาโพสต์แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจคุณพ่อผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ ศาลาเจริญสุขสุวรรณ วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2569
- 16.00 น. รดน้ำศพ
- 18.30. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 27 – วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2569
- 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569
- 10.00 น.สวดพระพุทธมนต์
- 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- 13.00 น. แสดงธรรมเทศนา
- 14.00 น. พิธีสวดมาติกา-บังสุกุล
- 16.00 น. ประชุมเพลิง
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อ้างอิงจาก : FB โอเลี้ยง เชิญยิ้ม
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