ข่าวดาราบันเทิง

ลูกสาว โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรม หลังตลกดังสิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 66 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 16:28 น.

ลูกสาว “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” เผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรม-ฌาปนกิจ หลังตลกดังสิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 66 ปี ด้วยโรคถุงลมโป่งพอง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของวงการบันเทิงและวงการตลกที่สร้างความโศกเศร้าเป็นวงกว้าง สำหรับการจากไปของ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม หรือ นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองและปอดติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเวลานาน

ล่าสุด น้องกาแฟ ลูกสาวของ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ได้ออกมาโพสต์แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจคุณพ่อผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก โดยพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ ศาลาเจริญสุขสุวรรณ วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

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วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2569

  • 16.00 น. รดน้ำศพ
  • 18.30. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 27 – วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2569

  • 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569

  • 10.00 น.สวดพระพุทธมนต์
  • 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • 13.00 น. แสดงธรรมเทศนา
  • 14.00 น. พิธีสวดมาติกา-บังสุกุล
  • 16.00 น. ประชุมเพลิง
ลูกสาว โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรม หลังตลกดังสิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 66 ปี-1
ภาพจาก : FB โอเลี้ยง เชิญยิ้ม

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อ้างอิงจาก : FB โอเลี้ยง เชิญยิ้ม

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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