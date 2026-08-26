อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุด หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก หลังชนะ 3 นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่ม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 เก็บเพิ่มรวม 9.86 คะแนน
อัปเดตอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ทัพนักตบสาวไทยยังรั้งอันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 199.12 คะแนน
ไทยลงแข่งขันในกลุ่ม B ครบ 3 นัด ทำผลงานชนะรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม เสียเพียงเซตเดียว พร้อมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม
ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของไทยประกอบด้วย
- ชนะ ออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-15, 25-15, 25-18
- ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16, 25-18, 25-15
- ชนะ คาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22, 25-16, 23-25, 25-11
ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมชาติไทยมี 189.26 คะแนน หลังเอาชนะออสเตรเลียในนัดแรก คะแนนขยับเป็น 192.34 คะแนน ก่อนเพิ่มเป็น 196.48 คะแนนจากชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย
นัดสุดท้าย ไทยเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ได้เพิ่มอีก 2.64 คะแนน ทำให้ยอดสะสมหลังจบรอบแบ่งกลุ่มอยู่ที่ 199.12 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นรวม 9.86 คะแนนจากก่อนเริ่มรายการ
ไทยยังรั้งอันดับ 17 ตามหลังเบลเยียม 2.08 คะแนน
แม้คะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถแซงเบลเยียมขึ้นสู่อันดับ 16 ของโลกได้ โดยเบลเยียมมี 201.20 คะแนน มากกว่าไทย 2.08 คะแนน
ก่อนพบคาซัคสถาน หากไทยชนะ 3-0 เซต จะได้เพิ่มประมาณ 5.14 คะแนน รวมเป็น 201.62 คะแนน และขยับแซงเบลเยียม อย่างไรก็ตาม การเสียเซตที่สามทำให้ผลการแข่งขันจบด้วยสกอร์ 3-1 และได้รับคะแนนเพิ่มลดลงเหลือ 2.64 คะแนน
สถานการณ์อันดับโลกของไทยหลังจบรอบแบ่งกลุ่มจึงเป็นดังนี้
- อันดับโลก: อันดับ 17
- คะแนนสะสมล่าสุด: 199.12 คะแนน
- คะแนนก่อนเริ่มรายการ: 189.26 คะแนน
- คะแนนเพิ่มจากรอบแบ่งกลุ่ม: 9.86 คะแนน
- ตามหลังเบลเยียมอันดับ 16: 2.08 คะแนน
ส่วนผลงานในตารางแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไทยจบอันดับ 1 กลุ่ม B จากการชนะ 3 นัด มี 9 คะแนน อัตราส่วนเซต 9.000 จากการชนะ 9 เซต และแพ้ 1 เซต ทำคะแนนรวม 248 คะแนน เสีย 171 คะแนน ตามข้อมูลจาก Volleyball World
ไทยต้องรอผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่เหลือในวันที่ 26 สิงหาคม เพื่อยืนยันคู่แข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยรอบ 8 ทีมสุดท้ายมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2569
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