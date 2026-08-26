วอลเลย์บอล

อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุด หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 16:02 น.
อันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทยล่าสุด หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
ภาพจาก : FB/ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก หลังชนะ 3 นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่ม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 เก็บเพิ่มรวม 9.86 คะแนน

อัปเดตอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ทัพนักตบสาวไทยยังรั้งอันดับ 17 ของโลก มีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 199.12 คะแนน

ไทยลงแข่งขันในกลุ่ม B ครบ 3 นัด ทำผลงานชนะรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม เสียเพียงเซตเดียว พร้อมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม

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ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของไทยประกอบด้วย

  • ชนะ ออสเตรเลีย 3-0 เซต 25-15, 25-15, 25-18
  • ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16, 25-18, 25-15
  • ชนะ คาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22, 25-16, 23-25, 25-11

ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมชาติไทยมี 189.26 คะแนน หลังเอาชนะออสเตรเลียในนัดแรก คะแนนขยับเป็น 192.34 คะแนน ก่อนเพิ่มเป็น 196.48 คะแนนจากชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย

นัดสุดท้าย ไทยเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต ได้เพิ่มอีก 2.64 คะแนน ทำให้ยอดสะสมหลังจบรอบแบ่งกลุ่มอยู่ที่ 199.12 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นรวม 9.86 คะแนนจากก่อนเริ่มรายการ

ไทยยังรั้งอันดับ 17 ตามหลังเบลเยียม 2.08 คะแนน

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แม้คะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถแซงเบลเยียมขึ้นสู่อันดับ 16 ของโลกได้ โดยเบลเยียมมี 201.20 คะแนน มากกว่าไทย 2.08 คะแนน

ก่อนพบคาซัคสถาน หากไทยชนะ 3-0 เซต จะได้เพิ่มประมาณ 5.14 คะแนน รวมเป็น 201.62 คะแนน และขยับแซงเบลเยียม อย่างไรก็ตาม การเสียเซตที่สามทำให้ผลการแข่งขันจบด้วยสกอร์ 3-1 และได้รับคะแนนเพิ่มลดลงเหลือ 2.64 คะแนน

สถานการณ์อันดับโลกของไทยหลังจบรอบแบ่งกลุ่มจึงเป็นดังนี้

  • อันดับโลก: อันดับ 17
  • คะแนนสะสมล่าสุด: 199.12 คะแนน
  • คะแนนก่อนเริ่มรายการ: 189.26 คะแนน
  • คะแนนเพิ่มจากรอบแบ่งกลุ่ม: 9.86 คะแนน
  • ตามหลังเบลเยียมอันดับ 16: 2.08 คะแนน

ส่วนผลงานในตารางแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไทยจบอันดับ 1 กลุ่ม B จากการชนะ 3 นัด มี 9 คะแนน อัตราส่วนเซต 9.000 จากการชนะ 9 เซต และแพ้ 1 เซต ทำคะแนนรวม 248 คะแนน เสีย 171 คะแนน ตามข้อมูลจาก Volleyball World

ไทยต้องรอผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่เหลือในวันที่ 26 สิงหาคม เพื่อยืนยันคู่แข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ โดยรอบ 8 ทีมสุดท้ายมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2569

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 16:02 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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