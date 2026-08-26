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แทบอ้วก! สาวกินหมูกระทะ เจอจิ้งจกในถังไอศกรีม ซ้ำโดนเจ้าของร้านด่าหยาบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 18:00 น.

แทบอ้วก! สาวกินหมูกระทะ เจอจิ้งจกในถังไอศกรีม ซ้ำโดนเจ้าของร้านด่าหยาบ คิดค่าเตาถ่านเพิ่ม ทั้งที่พนักงานบอกไม่คิดเงิน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เรื่องราวหลังจากที่ตนและครอบครัวไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าเจอบางสิ่งที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับกินไม่ลง นอกจากนี้ยังเจอเรื่องราวที่ทำให้เกือบฟิวส์ขาดกับเจ้าของร้านอีก โดยระบุว่า

“วันนี้ไปกินบุฟเฟ่ต์หมูกระทะร้านหนึ่งที่ … ซึ่งใจจริงไม่อยากกินเลยจ้ะเพราะไม่ได้ถูกปากสักเท่าไหร่ แต่ลูกชายอยากกินหมูกระทะก็เลยไป ตอนพนักงานมาเปิดเตาให้ มีเตา 2 แบบคือเตาปิ้งต้ม กับเตาย่างถ่าน เราเลยถามว่ามีเตาถ่านให้ด้วยหรอคะ ? ไม่เอาเตาถ่านค่ะ เตาถ่านคิดเงินรึเปล่าคะ พนักงานแจ้งว่ามันมีให้อยู่ในชุดเลยครับ ไม่ได้คิด เราก็โอเค

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ประเดิมกันด้วยการเด็ก ๆ ก็ไปตักไอศครีมกินกัน อิชั้นก็ฝากตักไอศครีมช้อคโกแลตไป 1 ลูกคร้า ตักเพิ่มไปอีกคนละ 2 แก้ว จนกระทั่งเด็ก ๆ วิ่งมาบอกว่า มาม๊า มีจิ้งจกตายอยู่ในไอศครีม เราก็ห่ะะะ !!!!! ไอศครีมในปากแทบพุ่ง

หมูกระทะก็ฝืนกินไม่ลง พี่คินเลยไปหยิบกุ้งมาให้ 3 ตัว มาย่างให้เพราะมาม๊าไม่ได้กินข้าวเลยกลัวจะปวดท้อง ก็เลยคุยกันว่าเราต้องไปบอกเจ้าของร้านนะว่ามีจิ้งจกอยู่ในไอศครีม สงสารร้านเค้าเดี๋ยวร้านเค้าจะเสียหาย ฮารินก็เดินไปบอกเจ้าของร้านค่ะ เจ้าของร้านก็เอาอุปกรณ์ที่อยู่ในประป๋องตักไอศครีมตักจิ้งจกออกและเอาที่ตักนั้นใส่ในกระป๋องต่อ

จิ้งจกในไอศกรีม ร้านบุฟเฟ่ต์

อะเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ ใจไม่เคยมีเจตนาจะเอามาโพสเลยเพราะเข้าใจหัวอกเจ้าของกิจการ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด (แต่เผอิญมีรูปเพราะให้ลูกเอาโทรศัพท์ไปถ่ายว่าใช่รึเปล่าที่ลูกมาพูดว่ามีจิ้งจกให้ไปถ่ายมาให้ดูว่าใช่หรอ)

อะมาต่อ หลังจากนั่งมองหน้ากันไปกันไป ฝืนกินแบบกินไม่ลง ก็จบด้วยการเช็คบิล บิลพันกว่าบาท มีค่าเตาถ่าน 79฿ เลยถามว่าค่าเตาถ่านนี้คิดหรอคะ เพราะถามพนักแล้วพนักงานบอกไม่ได้คิดนะคะ เจ้าของร้านบอกว่า “คิดค่ะ แล้วน้องได้ใช้รึเปล่าละคะ ถ้าใช้ก็คิดอะค่ะ” (ทำหน้าทำตาแบบไม่ค่อยดี) ก็เลยพูดว่า แต่พนักงานไม่ได้พูดแบบนี้

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เจ้าของร้านก็แจ้งมาต่อว่า “นั้นเค้าไม่ใช่คนรับออเดอร์เลยไม่รู้” (จะบอกว่าคนตั้งเตาไม่ใช่คนรับออเดอร์ไม่รู้เรื่อง แต่ก็มีแต่คนตั้งเตานะที่มาตั้งเสร็จหลังจากนั้นลูกค้าก็ตักบริการตัวเอง คนรับออเดอร์มารับกี่โมง เพราะไม่ต้องมีคนมาถามนี่ค่ะว่ารับโปรไหน เพราะผู้ใหญ่ก็ราคา 299฿ ราคาเดียวอยู่แล้ว)

อะต่อ ความที่เจ้าของร้านพูดและทำหน้าทำตา เลเวลที่เราคิดว่าแย่ เราก็เลยพูดไปว่า จริง ๆ แล้วน่าจะลดไม่คิดค่าเตาให้หน่อยนะคะ เพราะเราก็เจอจิ้งจกในไอศครีม บอกตรง ๆ กินอะไรไม่ลงเลยค่ะ แทบไม่ได้กินอะไรกันเลย เจ้าของร้านพูดต่อว่า “จริง ๆ แล้วไม่น่ามางี่เง่านะ” (เสียงในหัวตอนนั้นคือ ว๊อดดดซ์) คุณผช.ก็เลยมาดึงดิชั้นไปละบอกว่าไปเถอะ ก็ไม่มาอีกแล้วแค่นั้น

พอจังหว่ะชั้นเดินไปจ้า นางพูดว่า “ไม่สมกับหน้าตาเลย” นางตั้งใจพูดให้ชั้นได้ยินนะ ชั้นหยุดเดินเลยจ้า แล้วหันไปพูดว่าใครคะ ?? นางตอบมาว่า “ไม่ได้ว่ามึงแล้วกัน” คุณพรี๊ค่ะ !!!!!!!! กูอยากจะกรี๊ดดด กูพูดสุภาพมาก คุณพรี๊ยังบอกว่าไม่สมกับหน้าตาอีกหรอ ถ้าคุณพรี๊เห็นอิชั้นร่างทองหรือตอนคุยกับเพื่ออนคุณพรี๊จะด่าอิชั้นขนาดไหนหรอคะถามเจรง !?!?!?!

เลยตอบกลับว่าขึ้นมึงขึ้นกูเลยหรอ เรียกว่ามึงเลยหรอคะ !!!!!!! แล้วคุณผช.ก็บอกฉันว่าช่างมันขึ้นรถไปเถอะ โชคดีนะที่ร้านไม่มีคนกินเลย เพราะไม่เช่นนั้นสายตาทุกคู่คงมาจับจ้องที่อิชั้นว่าชั้นทะเลาะอะไรกับเจ้าของร้านหมูกระทะ แต่เอาเถอะจะเรื่องจิ้งจก จะเรื่องเก็บค่าเตา ก็ไม่โมโหเท่า บูลี่ว่าคำพูดหรือการกระทำอิชั้นไม่สมกับน่าตา

ทั้ง ๆ ที่อิชั้นสุภาพมาก ๆ ยังไม่ได้พูดจาหรือทำกิริยาไม่ดีเลย และคำพูดนี้ไม่เคยมีใครพูดกับอิชั้นเลยนะคะ (นอกจากเพื่อนสนิทอิชั้นค่ะ) และคำพูดที่พูดว่า ไม่ได้ว่ามึงแล้วกัน เก็บไว้ใช้ที่บ้านหรือกับลูกหลานของท่านนะคะ ไม่ใช่มาใช้กับบุคคลอื่นหรือลูกค้าที่อุตส่าห์หวังดีไปเตือนบอกคุณว่ามีจิ้งจกอยู่ในไอศครีม

อย่าหาว่าสอนนะคะ ถ้าเป็นหนูหนูจะขอโทษอย่างน้อย 3 รอบอย่างต่ำเลยค่ะเรื่องจิ้งจก เงินก็ไม่คิดด้วยค่ะ นี่คำขอโทษเรื่องจิ้งจกสักคำยังไม่มีเลย ก็ไม่ได้แปลกใจอะไร กูสุภาพขนาดนี้มาบอกไม่สมกับหน้าตา ให้กูรำฉุยฉายเข้าร้านเลยป่ะถามจริง”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 18:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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