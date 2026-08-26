รวบแล้ว หนุ่มมะกันสวมหน้าชัคกี้ ป่วนเดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชนในพื้นที่
ตำรวจรวบแล้ว หนุ่มมะกันสวมหน้าชัคกี้ เดินตระเวนขู่ฆ่าประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ก่อเหตุได้หนีออกนอกเมืองหลังเป็นข่าว แต่ไปไม่รอด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถจับกุมตัวนาย ไซเมีย ฮิวจ์ วัย 22 ปี หลังจากที่เขาก่อเหตุ สวมหน้ากาก “ชัคกี้” ตุ๊กตาฆาตกรจากภาพยนตร์ดัง เดินในที่สาธารณะภายในรัฐฟิลาเดลเฟีย และข่มขู่ประชาชนในพื้นที่นั้น
โดยนายฮิวจ์ได้หลบหนีไปยังรัฐเนวาดา ภายหลังถูกตำรวจตามล่าตัว และหลบในอยู่ในอพาร์ทเมนท์ แต่ไม่รอด ถูกตำรวจจับกุมตัวในที่สุด
ตำรวจระบุว่า ชายที่สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนในรัฐฟิลาเดลเฟียถูกจับกุมแล้ว ซึ่งเขาคิดว่าการที่เขาสวมหน้ากากจะทำให้เขาหนีกฎหมายได้ แต่เขาคิดผิด
สำหรับนายฮิวจ์ ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ ข่มขู่คุกคาม ครอบครองอุปกรณ์ที่ใช้ก่ออาชญากรรม ทำร้ายร่างกาย และกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย รวมถึงข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยมูลเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
สำหรับผู้ก่อเหตุ มักจะตระเวนถามประชาชนว่า “พร้อมตายแล้วรึยัง” ซึ่งตามรายงานระบุว่าคำขู่ของนายฮิวจ์ทำให้หญิงคนหนึ่งล้มลงและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมเขาโดนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
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