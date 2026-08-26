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ใบเตย อาร์สยาม โชว์ทิปร้องเพลงที่เยอรมนี แฟนคลับอึ้ง โกยเงินทะลุแสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 15:42 น.
ใบเตย อาร์สยาม โชว์นับทิปคอนเสิร์ตเยอรมนี

ใบเตย อาร์สยาม โชว์นับทิปหลังร้องเพลงที่ประเทศเยอรมนี กวาดเงินหลักแสน แฟนเพลงแห่ชมสวยแถมเก่งมาก

เดินสายโกอินเตอร์มอบความสุขให้แฟน ๆ ในต่างแดน สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว ใบเตย อาร์สยาม ล่าสุดเจ้าตัวบินลัดฟ้าไปเปิดโชว์ร้องเพลงที่ประเทศเยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) งานนี้นอกจากจะจัดเต็มความสนุกให้คนดูแล้ว ยังได้รับเงินทิปก้อนโตกลับมาอีกด้วย

สาวใบเตยโพสต์คลิปลงอินสตาแกรม bitoeyrsiam เผยโมเมนต์ขณะกำลังนั่งนับเงินทิปที่ได้จากหน้าเวที โดยได้มาเป็นแบงก์ยูโรหลากหลายมูลค่า แบ่งเป็นดังนี้

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  • แบงก์ 5 ยูโร จำนวน 220 ยูโร
  • แบงก์ 10 ยูโร จำนวน 750 ยูโร
  • แบงก์ 20 ยูโร จำนวน 680 ยูโร
  • แบงก์ 50 ยูโร จำนวน 750 ยูโร

เมื่อนำมารวมกัน ยอดทิปทั้งหมดสูงถึง 2,900 ยูโร ในคลิปนักร้องสาวพูดติดตลกให้แฟน ๆ ฟังว่า หากอยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ให้นำตัวเลขไปคูณ 38 กันเอาเอง พอคำนวณออกมาแล้ว ยอดทิปครั้งนี้สูงถึงประมาณ 110,200 บาท

หลังจากที่แฟนคลับทราบจำนวนเงินทิปหลักแสนก็ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมและทึ่งกับตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น “แสนแตกแม่เริ่ดมากก” “ทิปแสนกว่าบาท OMG” “แสนกว่าบาทเลย ปังมากเลยค่าาาา” รวมถึงเข้ามาชมว่า “เก่งมาก ๆ ค่ะ”

ใบเตย อาร์สยาม เปิดจำนวนทิปที่ได้จากการร้องเพลง
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม เผยทิปร้องเพลงที่เยอรมนี-7
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม เผยทิปร้องเพลงที่เยอรมนี-4
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม เผยทิปร้องเพลงที่เยอรมนี-5
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม-2
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam
ใบเตย อาร์สยาม-3
ภาพจาก Instagram : bitoeyrsiam

 

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A post shared by Suteewan Thaweesin (@bitoeyrsiam)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 15:42 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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