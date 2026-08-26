ดูบอลสด ไทย พบ เวียดนาม ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 นัดชิงนัดที่ 2 คืนนี้ 20.00 น.

ดูบอลสด ทีมชาติไทยบุกเยือนเวียดนามที่สนามมีดิ่งห์ คืนวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดฟรีผ่าน TrueVisions NOW ช้างศึกตามสกอร์รวม 0 ต่อ 2 ต้องชนะอย่างน้อย 2 ประตูเพื่อยื้อลุ้นแชมป์
เวลาแข่งขันและถ่ายทอดสด
เช็กเวลาถ่ายทอดสด ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดที่ 2 ทีมชาติไทยพบเวียดนาม แข่งขัน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามมีดิ่งห์ ประเทศเวียดนาม FA Thailand ยืนยันโปรแกรมพร้อมเปิดให้แฟนบอลรับชมฟรีผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ทุกเครือข่าย พร้อมช่องทางรับชมเพิ่มเติมผ่าน True Ball Thai 1 และ True Sports 2 ช่อง 667
ผลงานฤดูกาลที่แล้ว
การแข่งขันครั้งก่อนในปี 2024 จบลงด้วยคู่ชิงเดิม เวียดนามเปิดบ้านชนะไทย 2 ต่อ 1 ในนัดแรก ก่อนบุกมาชนะที่ราชมังคลากีฬาสถาน 3 ต่อ 2 ทำให้คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 5 ต่อ 3 และเป็นแชมป์อาเซียนสมัยที่ 3
ไทยเคยได้แชมป์รายการนี้ 7 สมัย มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่เวียดนามกำลังลุ้นแชมป์สมัยที่ 4 และเป็นการป้องกันแชมป์ติดต่อกันครั้งแรกของทีม
ความพร้อมนักเตะ
ทีมชาติไทย ของ แอนโธนี ฮัดสัน ไม่มีรายงานจาก FA Thailand ว่ามีนักเตะตัวหลักถอนตัวก่อนเกมล่าสุด ขณะที่พรีวิวของ TrueVisions ระบุว่าสภาพทีมพร้อมใช้งาน และคาดว่าจะมีการปรับผู้เล่นบางตำแหน่งจากนัดแรกเพื่อเพิ่มเกมรุก
ฮัดสันยังเชื่อว่าไทยสามารถพลิกสถานการณ์ได้ แม้ตามหลัง 2 ประตู ส่วน สารัช อยู่เย็น กัปตันทีม ยืนยันในการแถลงข่าววันที่ 25 สิงหาคมว่านักเตะมีสภาพจิตใจดี ไม่มีความกดดัน และยังมีเป้าหมายเดียวคือคว้าแชมป์กลับประเทศไทย
เกมรุกมีตัวเลือกทั้ง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ซึ่งยิงไปแล้ว 4 ประตูในรายการนี้, คคนะ คำยก 3 ประตู รวมถึง ยศกร บูรพา และพาตริก กุสตาฟส์สัน โดยพรีวิวล่าสุดคาดว่าฮัดสันอาจใช้แนวรุกสามคนตั้งแต่ต้นเกม
ฝั่ง เวียดนาม ของ คิม ซัง ซิก ได้เปรียบจากทั้งสกอร์และการเล่นในบ้าน ผู้รักษาประตู พาทริค เลอ เกียง ทำผลงานโดดเด่นในนัดแรก ขณะที่แนวรุกยังมี เหงียน ซวน ซอน และ เหงียน ดิ่งห์ บัค ซึ่งยิงไปคนละ 5 ประตู นำร่วมดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์
เหงียน กวง ไฮ และ เหงียน ไห่ ลอง มีโอกาสถูกพิจารณาเป็นตัวจริง หลังทั้งคู่ลงจากม้านั่งสำรองแล้วยิงคนละประตูในเกมที่กรุงเทพฯ
สถิติล่าสุด
ก่อนเริ่มรอบชิง ไทยผ่าน 6 นัดแรกด้วยผลงานชนะ 5 แพ้ 1 ยิง 14 ประตู เสีย 3 ประตู ก่อนแพ้เวียดนามในนัดชิงเกมแรก ขณะที่เวียดนามไม่แพ้ใครตลอด 6 นัดก่อนรอบชิง ชนะ 5 เสมอ 1 ยิง 17 ประตู เสียเพียงประตูเดียว ก่อนเพิ่มชัยชนะเหนือไทยอีกหนึ่งเกม
ไทย
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
- 22 สิงหาคม 2569 แพ้ เวียดนาม 0 ต่อ 2
- 18 สิงหาคม 2569 แพ้ สิงคโปร์ 1 ต่อ 2
- 15 สิงหาคม 2569 ชนะ สิงคโปร์ 3 ต่อ 1
- 8 สิงหาคม 2569 ชนะ เมียนมา 2 ต่อ 0
- 4 สิงหาคม 2569 ชนะ ฟิลิปปินส์ 1 ต่อ 0
ไทยชนะ 3 จาก 5 นัดล่าสุด ยิง 7 ประตู เสีย 5 ประตู และแพ้สองเกมติดต่อกันก่อนเดินทางไปฮานอย
เวียดนาม
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
- 22 สิงหาคม 2569 ชนะ ไทย 2 ต่อ 0
- 19 สิงหาคม 2569 ชนะ มาเลเซีย 2 ต่อ 0
- 16 สิงหาคม 2569 ชนะ มาเลเซีย 2 ต่อ 0
- 7 สิงหาคม 2569 ชนะ กัมพูชา 3 ต่อ 1
- 3 สิงหาคม 2569 ชนะ อินโดนีเซีย 3 ต่อ 0
เวียดนามชนะรวดทั้ง 5 นัด ยิงรวม 12 ประตู เสียเพียงประตูเดียว และเก็บคลีนชีต 4 นัด
สถิติการเจอกัน
ผลการพบกัน 5 นัดล่าสุด
- 22 สิงหาคม 2569 ไทย 0 ต่อ 2 เวียดนาม
- 5 มกราคม 2568 ไทย 2 ต่อ 3 เวียดนาม
- 2 มกราคม 2568 เวียดนาม 2 ต่อ 1 ไทย
- 10 กันยายน 2567 เวียดนาม 1 ต่อ 2 ไทย
- 16 มกราคม 2566 ไทย 1 ต่อ 0 เวียดนาม
เวียดนามชนะ 3 ครั้ง ไทยชนะ 2 ครั้ง โดย สามเกมล่าสุดเป็นเวียดนามที่ชนะทั้งหมด ก่อนหน้านัดชิงปี 2026 สถิติการพบกันเฉพาะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 15 นัด ไทยชนะ 7 เวียดนามชนะ 4 และเสมอ 4 ครั้ง ก่อนเวียดนามเพิ่มชัยชนะอีกหนึ่งนัดจากเกมวันที่ 22 สิงหาคม
คาดการณ์ตัวจริง
ทีมชาติไทย ระบบ 4 3 3
- กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล
- นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, ณัฐพงษ์ สายริยา, พรรษา เหมวิบูลย์, อูแซมมา เทียงคาม
- เสกสรรค์ ราตรี, สารัช อยู่เย็น, คคนะ คำยก
- ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, พาตริก กุสตาฟส์สัน, ยศกร บูรพา
รายชื่อชุดนี้เป็นการคาดการณ์ของ TrueVisions ก่อนเกม ยังไม่ใช่ 11 ตัวจริงที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ทีมชาติเวียดนาม
- พาทริค เลอ เกียง
- ฝ่าม ซวน มานห์, ดว่าน วัน เฮา, เหงียน แถ่ง จุง
- เจือง เตียน อันห์, เหงียน ฮว่าง ดึ๊ก, เหงียน กวง ไฮ, เหงียน วัน วี
- เหงียน ซวน ซอน, เหงียน ดิ่งห์ บัค, โด ฮว่าง เฮน
เวียดนามมีหลายทางเลือก โดยเฉพาะตำแหน่งของ กวง ไฮ และ ไห่ ลอง หลังลงสำรองแล้วยิงในนัดแรก รายชื่อจริงต้องรอประกาศก่อนเริ่มการแข่งขัน
ทายผลบอล
โจทย์ของไทยชัดเจนว่าต้องหาประตูให้เร็ว แต่การดันแนวรับขึ้นสูงจะเปิดพื้นที่ให้เวียดนามสวนกลับ เจ้าบ้านจึงไม่จำเป็นต้องเร่งเกมและสามารถเลือกเล่นตามสถานการณ์ได้
จุดที่ไทยต้องแก้จากนัดแรกคือการจบสกอร์ เพราะสร้างโอกาสกดดันเวียดนามได้ในช่วงครึ่งแรก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตู ก่อนถูกลงโทษสองครั้งในครึ่งหลัง
เมื่อเทียบฟอร์มล่าสุด เวียดนามมีความแน่นอนมากกว่าและได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้าน ขณะที่ไทยจำเป็นต้องเสี่ยงตั้งแต่ต้นเกม
กรณีผลบอล เวียดนาม 1 ต่อ 1 ไทย หากจบด้วยสกอร์นี้ เวียดนามจะคว้าแชมป์อาเซียนคัพ 2026 ด้วยผลรวมสองนัด 3 ต่อ 1
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