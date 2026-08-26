ภรรยา เร แม๊คโดแนลด์ แต่งตัวให้สามีครั้งสุดท้าย อำลาก่อนเดินทางไกล

แหม่ม สริญญา ภรรยา เร แม๊คโดแนลด์ โพสต์อำลา แต่งตัวให้ครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางไกล เผยถึงสามีหลับให้เต็มที่-ไม่ต้องเป็นห่วง
หลังจากการจากไปของนักแสดงยุค 90 คนดัง อย่าง เร แม๊คโดแนลด์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุด แหม่ม สริญญา ภรรยา ได้โพสต์ภาพคู่กับสามีในชุดสีดำสนิท พร้อมข้อความบอกเล่าถึงการแต่งตัวให้สามีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พิธีฌาปนกิจจะเริ่มขึ้นในวันนี้ (26 สิงหาคม 2569)
แหม่ม สริญญา เขียนข้อความส่งถึงสามีผ่านอินสตาแกรม mammikaraymacdonald ระบุว่า วันนี้มีเพื่อนและแฟนคลับมาร่วมส่งจำนวนมาก ขอให้ออกเดินทางไกลครั้งนี้โดยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลย ทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่สื่อมวลชนฝากมาก็รับทราบและจัดการให้หมดแล้ว ขอให้หลับให้เต็มที่ พร้อมทิ้งท้ายข้อความสุดซึ้งว่า เธอและมิก้า ลูกชาย จะยังคงรักและทำทุกวันให้เหมือนเดิมตามที่เคยบอกก่อนนอนทุกคืน
“แต่งตัวก่อนนะ เพื่อน ๆ แฟน ๆ มาส่งเยอะเลยวันนี้ เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องออกเดินทางไกลแล้ว ไปนานเลยคราวนี้…ไม่ต้องห่วงอะไรเลย สบายมาก
ที่สื่อฝากคนมาบอก ได้รับเรื่องแล้ว รู้เรื่อง จัดการให้หายห่วง หลับให้เต็มที่เลย…Mika and I love u always like we told u before bed every night and I will do every day the same as always.
We love you, daddy”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก เร่ร่อน ได้แจ้งกำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับแฟนคลับที่ต้องการเดินทางมาร่วมส่ง เร แม๊คโดแนลด์ เป็นครั้งสุดท้าย ณ วัดยาง อ่อนนุช เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแฟนคลับต้องเดินทางเข้าบริเวณงานพิธีฯ ผ่านทางประตู 1 เท่านั้น ขอความร่วมมือให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งขอความกรุณาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นลำดับแรก เนื่องจากพื้นที่จอดรถของทางวัดมีจำนวนจำกัด
หากนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดที่ลานจอดประตู 2 จะมีค่าใช้จ่าย และจะไม่สามารถเดินทะลุเข้าพื้นที่จัดงานได้ ผู้ร่วมงานจะต้องเดินไปเข้าทางประตู 1 เท่านั้น
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