บันเทิง

เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 14:53 น.
เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer อวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

เปิดโพสต์ เนเน่ รอยัล หลังคว้า Golden Buzzer รายการ America’s Got Talent พร้อมอวดลุคร็อกสุดเท่ แฟนคลับแห่ชม

จากกระแสฟีเวอร์ที่ชาวโลกต่างชื่นชมหลัง “เนเน่ รอยัล” ทะยานเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการ America’s Got Talent ด้วยการคว้า Golden Buzzer จากเมล บี หนึ่งในกรรมการ จากการแสดงในเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgarden จนสร้างเสียงฮือฮาและชื่นชมทั้งคนดูทั่วโลก

หลังจากจบโชว์ดังกล่าว เนเน่ รอยัล ได้โพสต์ภาพที่สวมชุดในวันเดียวกับที่แข่งขันด้วยลุคสุดเท่พร้อมระบุข้อความว่า “This outfit for today’s show” (ชุดนี้สำหรับรายการวันนี้) ขณะที่แฟนคลับได้เข้ากดไลก์โพสต์ดังกล่าวอย่างถล่มทลาย พร้อมและแสดงความคิดเห็นด้วยว่า

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โพสต์แรกของ เนเน่ รอยัล
FB/ Nene Royal

“การร้องการแสดงนั้นไปไกลเป็นซุปตาร์ไปแล้ว สนใจผ้าไทยคลุมฯ ใครทำผ้าให้น้องเนเน่มันเป็นชุดร็อคสัญชาติไทยโดยแท้ มีใครคิดแบบเราบ้าง” , “เยี่ยมมากทั้งร้อง เล่นกีต้าร์ และทวงท่า สุดยอดที่ไม่ลืมความเป็นไทยทั้งการไหว้เคารพและสังเกตุน้องนำผ้าไทยผูกเอวขึ้นเวทีโลกด้วย” , “มันเป็นการแสดงที่ตะลึง!! และสะกดทุกสายตา !! สุดยอด และ สุดยอด คำนี้ไม่เกินจริง”

จากคอมเมนต์ดังกล่าวมีหลายคนให้ความสนใจกับชุดที่เนเน่ รอยัล ใส่โดยมีการสวมผ้าไทยบริเวณเอว ซึ่งเพจเฟซบุ๊ก เจาะเวลาหาอดีต ได้ระบุว่า ผืนผ้าโทนสีทองสลับน้ำตาลที่นำมาประดับชุดนั้น คือ “ผ้าซัมปิง” (Songket Samping) ผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทองหรือผ้าพิมพ์ลายทอง ซึ่งเป็นสิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ของไทยและคาบสมุทรมลายู

จุดเด่นของผ้าชนิดนี้อยู่ที่ลวดลายและประกายสีทอง ซึ่งเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ลายแบบโบราณ ผสมผสานการลงตาดหรือการเขียนลายเส้นทอง ทำให้ผืนผ้าสะท้อนแสงออกมาอย่างงดงาม โดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้แสงไฟบนเวที ในวัฒนธรรมการแต่งกายของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ้าซัมปิงสามารถใช้เป็นผ้าคาดเอว หรือนุ่งทับกางเกงและผ้าถุงได้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 ส.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 26 ส.ค. 2569 14:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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